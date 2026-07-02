Asaltan a un padre y a su hija con armas blancas para robarles el coche y los dejan en la carretera

Un padre y su hija menor de edad han sido víctimas esta madrugada de un asalto en la autovía A-30, a su paso por Albacete, después de que varios individuos armados con armas blancas les obligaran a detener su vehículo para robárselo. Ambos quedaron abandonados en plena carretera tras el ataque.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EFE, los hechos han tenido lugar a las 2:27 horas de este jueves en el kilómetro 34 de la A-30, dentro del término municipal de Albacete capital. El aviso se produjo después de que las víctimas pidieran ayuda tras el robo.

Asalto en plena autovía

El suceso ocurrió cuando un coche que circulaba por la autovía obligó a detenerse a otro turismo. Acto seguido, varios ocupantes del primer vehículo se bajaron y, armados con armas blancas, amenazaron a las personas que viajaban en el segundo coche para hacerse con el vehículo.

Ante la amenaza, los ocupantes del turismo asaltado —un padre y su hija menor— se vieron obligados a abandonar el coche. Los atacantes aprovecharon ese momento para llevárselo, dejando a ambas víctimas solas en mitad de la autovía.

Aviso al 112

Tras el robo, padre e hija lograron contactar con el servicio de emergencias para pedir auxilio desde la carretera. Hasta el lugar del suceso se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, según la información facilitada por el 112 de Castilla-La Mancha.