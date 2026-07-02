Dos detenidos en Ciudad Real por ocultar mil plantas de marihuana y decenas de animales maltratados

La Policía Nacional ha desmantelado una finca en Malagón (Ciudad Real) en la que ha intervenido un cultivo de marihuana con cerca de un millar de plantas y ha rescatado decenas de animales que se encontraban en condiciones deplorables. En la operación han sido detenidas dos personas, a las que se atribuyen delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas, delitos contra la flora y la fauna y maltrato animal.

La investigación comenzó después de que los agentes recibieran informaciones sobre la posible existencia de una plantación de cannabis de grandes dimensiones. Tras las primeras comprobaciones, la Policía Nacional localizó la parcela y constató la presencia de varias zonas de cultivo, tanto al aire libre como en el interior de distintas construcciones. El pasado 30 de junio se llevó a cabo el registro de la finca.

Walabíes, perros y corzos

Durante la entrada en la parcela, los agentes localizaron 14 perros, tres terneros, tres walabíes —una especie similar al canguro— y dos corzos que permanecían en la finca sin la documentación correspondiente. Según la Policía Nacional, los animales convivían con los cadáveres de un ternero, tres corzos, dos perros y cientos de pollos, algunos de ellos en avanzado estado de descomposición.

Los 11 galgos y tres teckels permanecían encerrados en una zona anexa de la finca y, según la investigación, eran alimentados con pollos muertos. Los tres walabíes y los dos corzos compartían el espacio ajardinado utilizado por los investigados y sus hijos menores de edad.

Intervención veterinaria

Ante el estado de los animales, los agentes solicitaron la intervención de los servicios veterinarios de la Diputación de Ciudad Real, que realizaron una primera evaluación de las instalaciones y atendieron a los ejemplares que precisaban asistencia. Posteriormente, la Consejería de Desarrollo coordinó su traslado a distintos centros especializados.

Los 14 perros fueron derivados a la protectora de animales de Malagón; los corzos, a la granja cinegética de Almodóvar del Campo; y los tres walabíes, al parque zoológico y botánico Koki, en Toledo.

Cerca de mil plantas de marihuana

En la finca también fueron localizadas varias instalaciones destinadas al cultivo de cannabis. La Policía halló cuatro cultivos exteriores, dos estancias para cultivo interior y una construcción subterránea de unos 200 metros cuadrados, que en el momento de la intervención se encontraba inactiva tras haber sufrido una inundación.

Las instalaciones se abastecían mediante varios enganches ilegales trifásicos, con un fraude eléctrico estimado en 10.000 euros durante el último año, según las estimaciones policiales. Los investigadores consideran que los detenidos controlaban todas las fases del proceso de producción de la droga, desde la siembra hasta el secado y procesamiento de los cogollos.

Durante el operativo se intervinieron 841 plantas de marihuana, con un peso aproximado de 50 kilogramos, además de 150 plantas ya secas, 6.640 euros en efectivo, una carabina de aire comprimido modificada para disparar munición del calibre 36 y una pistola detonadora.

Los dos arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de cinco delitos relacionados con el cultivo de droga, el fraude eléctrico, la tenencia ilícita de armas y la situación en la que se encontraban los animales.