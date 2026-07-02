Muere un hombre linchado por una multitud cuando trataba de huir de las celebraciones de México en el Mundial

Roberto Arellano Acevedo, un conductor que atropelló a un grupo de aficionados durante las celebraciones por el triunfo de la Selección mexicana en Cabo San Lucas, falleció el pasado martes a consecuencia de las lesiones craneoencefálicas y en órganos internos que sufrió tras ser agredido por la multitud.

La muerte fue confirmada a las 9:43 horas por Alberto Rentería Santana, secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, a través de un mensaje en redes sociales. "Lamentamos informar el fallecimiento del conductor del vehículo del atropellamiento del miércoles pasado, hoy a la 9:43 am. Nuestras condolencias a la familia", publicó el funcionario municipal.

Según los medios locales, Arellano Acevedo, prestador de servicios turísticos y padre de dos hijas, permanecía internado en estado crítico en el Hospital Juan María de Salvatierra, donde había sido trasladado para recibir atención especializada después de presentar un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico severo.

Los hechos ocurrieron la noche del 24 de junio de 2026, en la zona turística de Cabo San Lucas. Cientos de aficionados celebraban el triunfo de la Selección mexicana sobre República Checa en el Mundial cuando un grupo de personas comenzó a sacudir un automóvil Volkswagen negro conducido por la víctima. Instantes después, el vehículo avanzó entre la multitud y atropelló a 17 personas.

🚨ÚLTIMO | Muere chofer que fue linchado tras atropellar a multitud en Los Cabos durante los eufóricos festejos por la victoria de México 3-0 ante Chequia y la clasificación a la siguiente fase en el Mundial 2026. El conductor identificado como Roberto Arellano Acevedo arrolló… pic.twitter.com/cmoqij3wT9 — 📢Rebelión en la Granja🚨 (@elorwelliano) July 1, 2026

Tras el atropello, varios asistentes bajaron por la fuerza al conductor y le golpearon mientras permanecía en el suelo. Las autoridades rescataron al hombre en calidad de detenido y fue trasladado de emergencia a un hospital de la zona.

La Fiscalía General del Estado de Baja California Sur confirmó el fallecimiento del conductor, aunque no detalló las causas médicas específicas del deceso. La Procuraduría General de Justicia de la entidad mantiene abiertas las investigaciones tanto por el atropellamiento como por la paliza contra Arellano Acevedo, con el fin de determinar responsabilidades. Hasta el momento no ha habido detenidos por la agresión.

Cuatro de los peatones atropellados continúan hospitalizados. Tras la gravedad del caso, los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos, en coordinación con el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, anunciaron operativos especiales y cierres de la vía para los siguientes partidos del Mundial, con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia durante las celebraciones.