El churrero de Alicante que mató a cuchilladas a su mujer y su hija sigue en el hospital

El hombre de 53 años detenido por matar a cuchilladas a su mujer, de 51, y a una hija de 20, y herir de gravedad a otra hija de 26 en la partida alicantina de la Cañada del Fenollar, sigue ingresado en el hospital de San Joan d'Alacant bajo custodia policial.

Aunque la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, informó este viernes de que le habían dado el alta médica de las heridas de arma blanca que sufría y que había sido trasladado al cuartel de la Guardia Civil, en el último momento los facultativos que atienden al presunto asesino en el centro sanitario han optado por mantenerle ingresado para realizarle nuevas pruebas médicas, han informado fuentes conocedoras del caso.

El hombre, de 53 años y español, al igual que las víctimas, está bajo vigilancia de la Guardia Civil mientras se recupera de las heridas que presenta, supuestamente autoinfligidas en la jornada en la que asesinó a su mujer y a su hija menor y dejó herida grave a la mayor, de 26 años y que sigue ingresada en un centro sanitario alicantino con pronóstico reservado.

Previsiblemente, el detenido recibirá el alta entre última hora de este viernes y el sábado, y entonces será cuando pase a los calabozos del instituto armado antes de pasar a disposición judicial en los próximos días. Este hombre es bastante conocido en la vecina localidad de San Vicente del Raspeig por regentar una churrería cerca de los juzgados.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta a la espera de poder recabar el testimonio de la hija herida y de recibir los resultados de las autopsias de las fallecidas, al tiempo que se siguen recabando los indicios en el chalet de la Cañada del Fenollar donde ocurrió el asesinato de María de Lourdes y de su hija Lucía.