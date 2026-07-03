Las hijas de Isak Andic reiteran ante la jueza la inocencia de su hermano Jonathan

La investigación judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Isak Andic continúa su curso. Este viernes ha sido el turno de las comparecencias en sede judicial de Judith y Sarah, herederas del empresario, quienes han acudido al Juzgado de Instrucción de Martorell para aportar su testimonio sobre la dinámica familiar y, en concreto, sobre el vínculo que existía entre el principal investigado y su progenitor.

Cabe recordar que el arresto del primogénito tuvo lugar el pasado 17 de mayo. Las fuerzas de seguridad lo acusan de estar presuntamente implicado en el homicidio del directivo, quien perdió la vida el 14 de diciembre de 2024 tras precipitarse por un barranco de más de cien metros de altura. El fatal suceso ocurrió mientras ambos realizaban una ruta de senderismo en el entorno de Collbató, situado en el macizo de Montserrat, en la provincia de Barcelona. Horas después de su detención, el acusado quedó en libertad con medidas cautelares tras abonar una fianza fijada en un millón de euros.

Durante su declaración de esta jornada, las comparecientes han mantenido la misma versión que ya ofrecieron a los agentes de los Mossos d'Esquadra durante los interrogatorios llevados a cabo los días 22 y 23 de septiembre de 2025. Según ha trascendido, ambas han ratificado que el investigado y su padre mantenían una buena relación, con las discrepancias habituales de cualquier entorno doméstico, y han desmentido categóricamente que su familiar albergara una obsesión por el dinero o el patrimonio, tal y como se había llegado a especular en diversos círculos a raíz de la apertura de las diligencias.

Las pesquisas del Juzgado se han intensificado durante esta semana. Antes de la comparecencia de las herederas, el martes pasado ya testificaron la pareja del finado, Estefanía Knuth, y la terapeuta de la familia, Julia Lüderwaldt. Todas estas citaciones buscan trazar un perfil exhaustivo de la situación en el seno familiar antes del trágico suceso y determinar si existía algún móvil oculto que pudiera sustentar la hipótesis de una muerte provocada.

Tras finalizar su intervención ante la magistrada encargada del caso y abandonar las dependencias judiciales bajo un estricto silencio frente a los medios de comunicación, las hermanas han emitido un comunicado de prensa. En el escrito, reiteran su apoyo incondicional y defienden públicamente que el acusado no tiene ninguna responsabilidad en el incidente de la montaña.

En la nota difundida, señalan que "al igual que el resto de la familia, han colaborado desde el inicio del proceso en todo lo que se les ha requerido". Asimismo, el texto subraya el difícil momento personal que atraviesan, indicando que "tras 18 meses y sin haber tenido aún el necesario espacio de sosiego para procesar el duelo por la dolorosa muerte de su padre", mantienen la absoluta convicción de su inocencia y confían plenamente en que la situación se aclarará cuando concluya el procedimiento judicial.