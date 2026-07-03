Muere una niña de dos años ahogada en la bañera tras un fatal descuido en Málaga

Una niña de menos de dos años ha fallecido en el Hospital Valle del Guadalhorce, en Cártama (Málaga), después de sufrir un ahogamiento en la bañera de su vivienda, situada en el municipio malagueño de Álora. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, aunque las primeras informaciones apuntan a que podría tratarse de un trágico accidente ocurrido durante el baño de la menor.

Los hechos se produjeron durante la jornada del jueves, cuando la pequeña estaba siendo bañada por sus progenitores. Según las primeras informaciones, en un momento determinado se habría producido un breve descuido de apenas unos segundos y, acto seguido, los padres detectaron que la niña presentaba signos de ahogamiento.

Tras percatarse de la situación, los familiares trasladaron inmediatamente a la menor a un centro de salud de Álora para que recibiera atención médica de urgencia.

Debido a la gravedad de su estado, el personal sanitario decidió derivarla al Hospital Valle del Guadalhorce, en Cártama, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos de los equipos médicos por reanimarla y estabilizarla, finalmente no fue posible salvar su vida y se confirmó su fallecimiento.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar con exactitud cómo se produjeron los hechos y esclarecer las circunstancias del ahogamiento. Por el momento, las primeras hipótesis apuntan a un accidente doméstico ocurrido mientras la menor estaba siendo bañada. No obstante, los agentes continúan recabando información y analizando lo sucedido antes de cerrar las diligencias.

Las autoridades no han facilitado más detalles sobre el caso mientras continúan las actuaciones para esclarecer completamente el trágico suceso.