Desarticulada una violenta banda de asaltantes en Cataluña liderada por un trinitario

La Policía Nacional, en el marco de un amplio dispositivo conjunto con los Mossos d'Esquadra, ha asestado un duro golpe a la delincuencia organizada al desarticular un grupo implicado en múltiples asaltos en viviendas y empresas. La operación se ha saldado con la detención de siete personas, dos de las cuales ya han ingresado en prisión provisional. A los arrestados se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia, robo con fuerza y tráfico de drogas.

Las pesquisas policiales comenzaron a raíz de un brutal asalto perpetrado en las instalaciones de una empresa de máquinas recreativas en Castellón de la Plana. Dos individuos encapuchados lograron acceder de madrugada al recinto mediante la realización de un butrón y esperaron ocultos hasta la llegada de la primera trabajadora. Tras sorprenderla, fue amenazada con un arma de fuego para forzarla a abrir la caja fuerte y, posteriormente, la dejaron amordazada y maniatada con bridas antes de darse a la fuga con la recaudación.

El avance de la investigación permitió a los agentes ubicar a la mayor parte de la célula delictiva en la provincia de Barcelona. Desde allí, planificaban y ejecutaban sus golpes. Uno de los sucesos más graves tuvo lugar a finales de septiembre en una vivienda de la localidad gerundense de Osor. En plena noche, cuatro asaltantes irrumpieron en el domicilio, despertaron a los dueños y los maniataron, exigiéndoles bajo amenazas con armas blancas y de fuego que entregaran todo el contenido de su caja de seguridad.

Semanas más tarde, el rastro de la organización se detectó en una oleada de asaltos con fuerza en inmuebles de zonas de alto poder adquisitivo repartidos por la geografía catalana. Municipios como San Saturnino de Noya, Olesa de Montserrat, Caldas de Montbui y San Fructuoso de Bages sufrieron la actividad de esta red. Finalmente, en enero, el principal cabecilla fue localizado y arrestado en Monistrol de Montserrat, lo que precipitó la caída del resto de los integrantes.

Los investigadores han acreditado que la banda contaba con una estructura criminal altamente organizada. No daban ningún paso en falso: seleccionaban minuciosamente a sus víctimas, realizaban labores de vigilancia previa y mantenían comunicaciones en tiempo real mediante líneas telefónicas seguras. Había una clara jerarquía y división de tareas entre los autores materiales de los robos, los conductores encargados de la huida y los enlaces logísticos.

El operativo culminó con siete entradas y registros simultáneos en las localidades de Barcelona, Hospitalet de Llobregat y Gerona. Las fuerzas de seguridad decomisaron armas simuladas, relojes de alta gama, más de 2.000 euros en efectivo y diversas cantidades de droga, incluyendo cocaína y marihuana.

Además, el perfil del líder de la banda ha revelado vínculos con el fenómeno de las bandas juveniles violentas. En el registro de su domicilio se halló abundante simbología de los Trinitarios, como collares, pañuelos y documentos con códigos internos de la pandilla. La operación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas.