Fentanilo, benzodiacepinas y una investigación abierta: las claves del crimen del bombero de Manresa

La investigación sobre la muerte del bombero Albert Santa María continúa abierta mientras los Mossos d'Esquadra tratan de esclarecer todos los extremos del caso. Durante su intervención en En Casa de Herrero, el periodista de sucesos de ABC, Borja Méndez, aseguró que la cautela policial respondió a la posibilidad de que existieran más implicados.

"Los Mossos, que a día de hoy aún tienen abierta una investigación, sospechaban que hubiera más personas implicadas en este homicidio", explicó. Según añadió, los investigadores querían averiguar cómo la principal sospechosa, su mujer, pudo acceder a los medicamentos y si alguien había colaborado en su obtención.

La imagen de una familia "idílica"

Méndez destacó que uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el contraste entre la imagen pública del matrimonio y lo que posteriormente comenzó a descubrirse.

"La imagen de cara para afuera era de una familia idílica, de una pareja excepcional", señaló, recordando además que ambos estaban muy bien considerados en sus respectivos ámbitos profesionales. A su juicio, fueron los propios movimientos posteriores de la investigada y los testimonios recabados por vecinos, bomberos y compañeros del hospital los que hicieron que "algo no cuadraba".

Las hipótesis sobre el origen de los fármacos

La autopsia practicada al bombero detectó en su organismo benzodiacepinas, fentanilo y otros medicamentos que no figuraban entre los tratamientos prescritos durante su ingreso hospitalario. A partir de ese hallazgo, la investigación se centró en averiguar cómo habían llegado esas sustancias hasta la víctima.

Borja Méndez explicó que inicialmente los Mossos dirigieron sus pesquisas al entorno laboral de la enfermera para determinar si los fármacos habían podido salir del hospital. "Una vez que se descarta esa posibilidad, ahora queda por ver cómo consiguió estos fármacos en el mercado negro", afirmó, apuntando a que esa línea de investigación podría incluso conducir a una posible red de distribución ilegal de medicamentos en Manresa.

La principal sospecha de los investigadores

Borja Méndez también explicó cuál es la hipótesis que, según sus fuentes, manejan los investigadores sobre el desenlace del caso. Según relató, la investigación sitúa un momento clave cuando Albert Santa María estaba a punto de recibir el alta hospitalaria.

"De ahí la importancia de acabar con él justo cuando iba a recibir el alta", indicó. Según añadió, los Mossos sostienen que la sospechosa habría aprovechado su condición de trabajadora del centro para acceder al hospital durante la madrugada y administrarle una dosis superior de los fármacos que, presuntamente, ya le suministraba.

Respecto a la situación judicial de la investigada, Méndez aseguró que "ella sigue negándolo de forma clara desde prisión" y recordó que la instrucción continúa abierta para esclarecer tanto el origen de los medicamentos como la posible participación de terceras personas.