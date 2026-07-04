La Guardia Civil desarticula una estafa piramidal en Valencia que defraudó un millón de euros

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en las localidades de Silla y El Perellonet, situadas en la provincia de Valencia, por su implicación en fraudes basados en sistemas de tipo Ponzi. La operación ha revelado la existencia de, al menos, 81 perjudicados a los que sustrajeron cerca de un millón de euros en total.

La investigación, que ha sido bautizada por los agentes como Operación Trettifire, señala que la principal acusada operaba en estrecha colaboración con miembros de su núcleo familiar. Juntos constituyeron una sociedad instrumental diseñada específicamente para ofrecer falsos servicios de inversión, llegando a captar el interés de aproximadamente 700 clientes.

El grupo delictivo empleaba una página web de creación propia para mostrar rendimientos económicos irreales a los inversores. Una vez que obtenían las aportaciones iniciales, utilizaban parte de esos fondos para simular beneficios y abonárselos a los primeros clientes. Esta táctica generaba un efecto llamada que incitaba a las víctimas a desembolsar cantidades mayores y atraía a nuevos engañados al entramado.

De este modo, los investigados redistribuían el capital para hacerlo pasar por ganancias legítimas, sin que existiera ninguna actividad comercial o financiera real que sustentara los ingresos. El sistema se nutría exclusivamente de las inyecciones de dinero que realizaban los nuevos inversores, replicando a la perfección la estructura clásica de una estafa piramidal.

Para consolidar la confianza de los afectados, la organización no dudaba en aprovecharse de vínculos familiares y de amistad. Además, recurrían a la imagen de personas de relevancia pública o participaban activamente en eventos benéficos, lo que les proporcionaba una apariencia de respetabilidad y solvencia de cara al exterior.

El fruto de esta red criminal sirvió para mantener un elevado nivel de vida durante el tiempo que operó. La líder de la trama destinaba importantes sumas a actividades de ocio, compras exclusivas y realizaba retiradas de efectivo de forma constante, alcanzando la cifra de 343.000 euros. Asimismo, gastó cerca de 149.000 euros en servicios tecnológicos.

Durante los registros efectuados en los domicilios de los sospechosos, las autoridades intervinieron 26.000 euros en metálico, un vehículo de alta gama, diversos dispositivos informáticos y bolsos de diseño, bienes valorados en su conjunto en algo más de 257.000 euros. También se ha ordenado el bloqueo de fondos por valor de 235.000 euros en cuentas bancarias.

El embargo se ha extendido a propiedades inmobiliarias tasadas en más de un millón de euros. En el marco de estas diligencias, se han inmovilizado un total de once coches, nueve inmuebles, relojes de lujo y distinto material informático, mientras se espera información de entidades financieras extranjeras.

Los detenidos, que son dos hombres de 30 y 46 años y dos mujeres de 35 y 38 años, se enfrentan a la acusación de 81 delitos de estafa, además de falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Paralelamente, se investiga a otras cuatro personas de entre 68 y 73 años vinculadas al caso.