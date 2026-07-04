Tragedia en Asturias: un coche se sale de la vía y mata a un espectador en un rally

Un espectador del Rallysprint Carreño, celebrado en Asturias, ha fallecido este sábado tras ser atropellado por uno de los coches que participaba en la prueba, cuyo piloto y el copiloto han resultado heridos, informó la Guardia Civil.

Según las mismas fuentes, el accidente tuvo lugar poco antes de las 13:30 horas, en el kilómetro 6 de la carretera CE-2, cuando se produjo la salida de la vía de uno de los turismos que participaba en la competición, momento en que arrolló al espectador.

El equipo formado por Israel Cairos y Emilio Rodríguez (copiloto), pertenecientes a nuestra Escudería quieren expresar el más sincero agradecimiento a toda la asistencia, familiares y patrocinadores por hacer posible nuestra participación en este III Rallysprint Comarca Sur. pic.twitter.com/BJwyScYLcH — Escudería La Palma Isla Bonita (@esclapalmaib) July 4, 2026

El piloto y el copiloto del turismo han resultado heridos y han sido evacuados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.

La octava edición del Rallysprint Carreño, tercera prueba del Campeonato de Asturias de Rallysprint, se celebraba hoy en el concejo asturiano de Carreño en un recorrido de cerca de ochenta kilómetros, de los que 38 kilómetros son cronometrados.