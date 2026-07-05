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Mundial de Fútbol 2026

Al menos 33 detenidos en Países Bajos tras los disturbios por la victoria de Marruecos en el Mundial

La Policía intervino en varias ciudades con antidisturbios y cañones de agua tras los incidentes registrados durante las celebraciones.

Libertad Digital
La Policía intervino en varias ciudades con antidisturbios y cañones de agua tras los incidentes registrados durante las celebraciones.
La policía holandesa despliega cañones de agua contra los aficionados de Marruecos. | Europa Press

Al menos 33 personas han sido detenidas en varias ciudades de Países Bajos durante la pasada noche tras los disturbios registrados después de la victoria de la selección de Marruecos frente a Canadá (0-3) en los octavos de final del Mundial de Fútbol que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Los incidentes obligaron a intervenir a unidades antidisturbios en distintas localidades, mientras que dos agentes de policía y un guardia de tráfico resultaron heridos en La Haya.

La Haya concentró la mayor parte de los incidentes

La Policía neerlandesa ha informado de que 29 de las detenciones se produjeron en La Haya, donde fue necesario desplegar a los antidisturbios y utilizar cañones de agua para dispersar a los participantes en los altercados.

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Según el comunicado policial, dos agentes y un guardia de tráfico resultaron heridos durante los disturbios. Los policías fueron alcanzados tras ser atacados con "fuegos artificiales de gran potencia", mientras que también se registraron lanzamientos de cristales, huevos, piedras y bengalas contra los efectivos desplegados.

Arrestos en otras cuatro ciudades

Además de los incidentes en La Haya, la Policía practicó otras cuatro detenciones en Róterdam, Leiden, Utrecht y Tilburgo, donde también se registraron altercados relacionados con las celebraciones por la clasificación de Marruecos para los cuartos de final del torneo.

En cambio, las celebraciones en Ámsterdam concluyeron sin incidentes de relevancia, según ha señalado la Policía. Las autoridades neerlandesas no han facilitado por el momento más información sobre los detenidos ni sobre los posibles daños materiales ocasionados durante los disturbios.

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