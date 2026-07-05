El detalle que hace que "todo explote" en el caso Andic

Las declaraciones practicadas esta semana en el juzgado sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, han comenzado a despejar algunas de las principales incógnitas del caso. Entre los primeros testigos en comparecer se encuentran los excursionistas que asistieron al hijo del empresario tras la caída, la viuda y la psicoterapeuta de la familia, Julia Luderwalt, cuya declaración era una de las más esperadas. La terapeuta, que acudió en calidad de testigo, respondió durante casi tres horas a todas las preguntas de la juez y la fiscal, defendiendo su método de trabajo y reconociendo que medió en conflictos familiares, incluido un acuerdo económico entre padre e hijo.

Por su parte, la viuda del empresario, Estefanía Knuth, confirmó la existencia de tensiones familiares y aseguró que el magnate planeaba modificar su testamento. También se ha solicitado el análisis del contenido de su teléfono móvil. Los excursionistas que auxiliaron a Jonathan Andic describieron al hijo del empresario como muy nervioso y en estado de shock tras el suceso, ocurrido en la zona de Montserrat, y señalaron que el tramo donde se produjo la caída presenta especial peligrosidad. Las declaraciones continuarán en los próximos días con nuevos testigos, entre ellos familiares directos y el actual consejero delegado de la compañía, Toni Ruiz.

Borja Méndez, periodista de ABC especializado en sucesos, ha estado en En Casa de Herrero de esRadio para analizar las últimas claves del caso. "En los primeros autos la juez hablaba de la participación de más personas en el suceso relacionado con el fundador de Mango. Todos los ojos, todas las miradas conducían a esta terapeuta y, al ser citada en calidad de testigo, recordemos que tenía la obligación de decir la verdad, cosa muy importante en este tipo de diligencias", ha comenzado señalando Méndez.

"Y esta primera prueba, la ha superado. Tuvo un interrogatorio de más de tres horas donde defendió su metodología y también el papel de su hermana, porque recordemos que ella introdujo a su hermana en la familia Andic. Es decir, ha superado esta primera prueba, pero vendrán más, porque la juez ya dejó en esos autos la sospecha de que podría saber más de lo que dice", ha añadido el periodista de sucesos.

"Y veremos en las próximas actuaciones si también hay diligencias en torno a esta psicoterapeuta que, recordemos, se acogió ante los Mossos d´esquadra a su derecho a no declarar, pero en esta ocasión se ha comprobado que no está colegiada en España y que, por lo tanto, tenía que hablar ante la juez", ha apuntado.

"Algo falla"

Preguntado por si Andic fingió angustia cuando se encontró a los excursionistas, ha dicho que "si escuchamos estos audios podemos ir en la línea de lo que tú dices: de un hijo confundido, desesperado, que ha perdido de vista a su padre y que se teme lo peor. ¿Qué ocurre? Que si analizas la concatenación de indicios o los movimientos que tuvo en los momentos posteriores a la muerte de su padre, te das cuenta de que algo falla. Y eso es lo que los Mossos llevan meses estudiando y trabajando, y han llegado a la conclusión de que el hijo, Jonathan Andic, pudo tener algo que ver en la muerte del padre".

"Hay un detalle que me parece fundamental en esta investigación y que es lo que ha hecho que todo explote. Es el camino en el que se cayó el fundador de Mango. Si juntamos esa sospecha con que los testimonios de los primeros momentos no coinciden —no estaba haciendo una foto, no se intentó agarrar—, esa concatenación de indicios acaba cobrando sentido. El fundador de Mango era una de las personas cuya vida era más privada dentro de España, y ha sido tras su muerte cuando su nombre ha aparecido más en los medios de comunicación".

"La declaración de la viuda esta semana ha sido fundamental porque ya lo apuntaban los primeros autos de la jueza: que había un posible móvil económico por tensiones familiares relacionadas con el testamento. Se había planteado hace meses, pero la declaración de la viuda ha ido en esa línea. Ha vuelto a introducir la sombra del móvil económico, porque se iba a perder una gran cantidad de dinero si finalmente Isak Andic tomaba la decisión de crear una fundación. Es una decisión que no gustaba a sus hijos, que había provocado disputas y enfrentamientos, y al final, ese día en el que iban a quedar para limar asperezas es cuando Jonathan Andic habría actuado presuntamente contra la vida de su padre, según los informes", ha concluido.