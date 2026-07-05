La Guardia Civil desarticula una red que robaba camiones en marcha con el método del surfero

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el robo de mercancías de camiones en marcha mediante el conocido como método del surfero, una técnica que permite acceder a la carga sin que el conductor se percate. La operación se ha saldado con diez detenidos, a los que se atribuyen once robos cometidos entre febrero y mayo en las provincias de Cáceres, Cuenca, Huesca, Toledo y Murcia, con un valor total de 481.000 euros.

La actuación se enmarca en la Operación de Alto Impacto CERES 2.0 y ha permitido desmantelar un grupo con una estructura asentada en varios países de la Unión Europea y un elevado grado de especialización.

Los investigadores determinaron que los integrantes de la organización adoptaban numerosas medidas para dificultar su localización. No permanecían más de dos semanas en el mismo país, cambiaban con frecuencia de itinerarios y medios de transporte y utilizaban documentación falsa para alquilar viviendas en las que ocultarse.

Así era el método del surfero

El grupo disponía de vehículos modificados expresamente para cometer los robos. El asalto comenzaba con dos coches de gran cilindrada que realizaban labores de vigilancia y retenían el tráfico para aislar al camión elegido.

A continuación, acercaban un camión adaptado cuya caja había sido modificada, eliminando parte de su frontal para permitir que uno de los asaltantes saliera al exterior mientras ambos vehículos estaban en marcha. Desde esa posición, el delincuente accedía a la parte trasera del camión objetivo y forzaba el sistema de cierre con una sierra radial u otra herramienta similar.

#OperacionesGC | Desarticulado un #GrupoCriminal que robaba camiones en marcha en varias provincias 📍 Actuaciones en Cáceres, Cuenca, Huesca, Toledo, Murcia y Alicante. 👮🏻‍♂️ La Guardia Civil, en el marco de la operación "New Moon-Ceres" y "CERES 2.0", ha desarticulado una… pic.twitter.com/sZBLhUgNEt — Guardia Civil (@guardiacivil) July 5, 2026

Una vez abierta la carga, el ladrón seleccionaba la mercancía y la iba lanzando al interior del camión de apoyo, donde otro miembro de la organización la recogía. Los transportistas no descubrían el robo hasta llegar a su destino.

Un asalto en la A-7 permitió localizar a la banda

La investigación dio un paso decisivo el pasado 13 de junio, cuando la Guardia Civil detectó la llegada a España de varios miembros del grupo, que se instalaron en una vivienda alquilada en Cox -Alicante-.

Durante la madrugada del 17 de junio, los sospechosos asaltaron un camión que circulaba por la A-7 en dirección a Madrid, del que sustrajeron 16 televisores de plasma, valorados en 12.800 euros.

Al día siguiente, los agentes registraron la vivienda y arrestaron a los diez integrantes de la organización. Todos ellos contaban con antecedentes por delitos contra el patrimonio y algunos también por delitos contra las personas. Además, uno de los detenidos tenía en vigor una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades de Rumanía y Austria.

Durante el registro se intervinieron un camión y una furgoneta modificados para cometer los robos, equipos de comunicación por radio, matrículas de distintos países y herramientas especializadas. También se recuperaron los televisores sustraídos en el último golpe, que fueron devueltos a su propietario.

Un robo de tabaco de 400.000 euros

Entre los hechos atribuidos a la organización figura el robo de un cargamento de tabaco valorado en 400.000 euros, cometido en un camión que circulaba por la AP-36, a la altura de Quintanar de la Orden -Toledo-.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orihuela -Alicante-, que decretó su ingreso en prisión.

La operación, denominada New Moon-Ceres, ha sido desarrollada por el Grupo de Investigación CERES de la Comandancia de Toledo, con la colaboración del Ministerio del Interior de Rumanía, Europol, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 3 de Valencia y la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil.