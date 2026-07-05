Muere ahogado un hombre en es Trenc durante la cadena humana ecologista

Un hombre de 60 años ha fallecido ahogado este domingo en la playa de Es Trenc mientras miles de personas participaban en la cadena humana convocada para reclamar la protección del parque natural y protestar contra los cambios introducidos por el Govern en la conocida como ley Ómnibus.

Según ha informado el SAMU 061, el aviso del incidente se recibió sobre las 10.40 horas. Los socorristas sacaron del agua a la víctima en parada cardiorrespiratoria y comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación junto a los sanitarios desplazados al lugar y efectivos de la Policía Local. Pese a los esfuerzos realizados, no fue posible salvarle la vida.

El trágico suceso se produjo cuando ya se concentraban miles de personas en el arenal para participar en la protesta organizada por el GOB, Terraferida y Menys Turisme Més Vida, una movilización que reunió, según la organización, a unas 10.000 personas bajo el lema "Es Trenc no es toca".

Una cadena humana de más de dos kilómetros

A pesar del dramático incidente, la movilización continuó y los asistentes formaron una cadena humana de más de dos kilómetros de longitud, desde el Club Nàutic de sa Ràpita hasta las inmediaciones de ses Covetes, en defensa de uno de los espacios naturales más emblemáticos de Mallorca.

Desde primeras horas de la mañana, los autobuses fletados por la organización partieron completos desde Palma y numerosos participantes llegaron también en vehículos particulares, motocicletas o transporte público. Personas de todas las edades acudieron al llamamiento para mostrar su rechazo a la modificación del régimen jurídico del Parque Natural de Es Trenc-Salobrar de Campos.

Entre los asistentes se encontraban representantes de diversas entidades sociales y culturales, como la Obra Cultural Balear, además del popular personaje reivindicativo Madó Farta, habitual en las protestas relacionadas con la defensa del territorio y contra la saturación turística.

Críticas a la ley Ómnibus

Una vez completada la cadena humana, el escritor Sebastià Alzamora leyó un manifiesto en el que reclamó la retirada de las modificaciones incluidas por el Govern en la ley Ómnibus. En su intervención defendió la necesidad de mantener intacta la protección del parque natural y reclamó "medidas concretas, realistas y urgentes para el bien común".

La protesta vivió su momento de mayor tensión cuando la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer (PP), irrumpió en la zona donde se desarrollaba la lectura del manifiesto. Su presencia provocó un intercambio de reproches con algunos organizadores y fue recibida con abucheos por parte de numerosos asistentes, mientras respondía de forma irónica a los cánticos de "Es Trenc no es toca".

La movilización responde a los cambios introducidos por el Ejecutivo autonómico en la ley Ómnibus, una norma que modifica más de medio centenar de leyes autonómicas. Las organizaciones convocantes consideran que la reforma rebaja el nivel de protección del Parque Natural de Es Trenc-Es Salobrar de Campos al permitir que el Consell de Govern pueda modificar mediante decreto aspectos esenciales de su regulación, sin necesidad de que las decisiones pasen por el Parlament balear.

Entre las modificaciones cuestionadas figura la posibilidad de alterar el Plan Rector de Uso y Gestión del espacio protegido, además de cambios relacionados con la ampliación de chiringuitos, la reducción de los mecanismos de participación pública y la incorporación de determinados usos pesqueros profesionales y recreativos en zonas protegidas.

La concentración concluyó con el mensaje de los organizadores de mantener la movilización social para impedir cualquier retroceso en la conservación de Es Trenc, aunque la jornada quedó inevitablemente marcada por el fallecimiento del bañista ocurrido durante el desarrollo de la protesta.