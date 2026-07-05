Muere una joven en Algeciras al enredarse en la moto la bandera de Marruecos que llevaba al cuello

Una mujer de 26 años ha fallecido en Algeciras, Cádiz, tras sufrir un accidente por el vuelco de una motocicleta. La víctima llevaba una bandera de Marruecos amarrada al cuello, cuya tela, según las primeras informaciones, habría quedado atrapada en la rueda trasera del vehículo. La Policía Local mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente se produjo sobre las 23:00 horas en las inmediaciones de la carretera de Getares, en Algeciras. Tras recibir el aviso, la sala coordinadora movilizó a efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios sanitarios. A su llegada, encontraron a la víctima inconsciente e iniciaron las labores de asistencia.

Los primeros agentes de la Policía Local desplazados al lugar comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizaron el desfibrilador externo semiautomático (DESA) del vehículo patrulla, aunque no lograron revertir la situación.

Posteriormente, los servicios sanitarios continuaron la asistencia y trasladaron a la mujer al Servicio de Urgencias del Hospital Punta Europa, donde se confirmó su fallecimiento pocos minutos después.

Investigación abierta

La Policía Local de Algeciras ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Dentro de las diligencias habituales, los agentes de la Unidad de Atestados e Investigación de Siniestros Viales practicaron la prueba de alcoholemia al conductor de la motocicleta, marido de la fallecida, que arrojó un resultado negativo de 0,0 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.