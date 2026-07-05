Los fallecidos en el accidente de Palencia son el CEO de Dehesa de los Canónigos, su esposa y dos hijos

Una tragedia en las carreteras de Castilla y León se ha cobrado la vida de cuatro personas de una misma familia, entre ellas un menor de unos 15 años, tras sufrir una salida de vía el turismo en el que viajaban. En el siniestro también ha resultado herida de gravedad una niña de nueve años.

Uno de los fallecidos es el CEO de la bodega Dehesa de los Canónigos, Iván Sanz Cid. En el trágico accidente también perdían la vida su mujer, Irene Garijo, y dos de sus hijos dos menores de edad de 17 y 14 años. Su hija de nueve años es la única superviviente de este tragedia, pero herida muy grave y fue trasladada al hospital de Burgos en helicóptero.

El accidente ha ocurrido en torno a las 16:20 horas de este domingo en el kilómetro 83 de la autovía A-67, dentro del término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia), en sentido decreciente.

El vehículo se salió de la calzada por causas que se investigan y, tras dar varias vueltas de campana, dejó a todos sus ocupantes atrapados en el interior del habitáculo, según los primeros datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno.

La principal hipótesis que barajan las autoridades, basándose en las manifestaciones de quienes presenciaron el accidente, apunta a una posible somnolencia del conductor.

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Iván Sanz Cid se encontraba al frente de la bodega, junto a su hermana Belén, desde que falleciera su padre Luis Sanz el año pasado. Iván se ocupaba de la Dirección General de la bodega gracias a su formación como ingeniero técnico agrícola y en dirección de empresas.

Despliegue de emergencias y afección al tráfico

El centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León coordinó un rápido despliegue en la zona que incluyó patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, dotaciones de los Bomberos de la Diputación de Palencia para las tareas de excarcelación y personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

La niña de nueve años, única superviviente del coche, ha sido trasladada de urgencia con pronóstico grave.

A raíz del siniestro y para permitir los trabajos de los servicios de emergencia y la retirada del vehículo, la Dirección General de Tráfico (DGT) procedió al corte del carril izquierdo en el kilómetro 83 de la A-67 en sentido decreciente.