Brutal agresión en Málaga: un paciente rompe la nariz a golpes a una médica

Un hombre le ha roto la nariz a una médica tras agredirla mientras pasaba consulta en el Centro de Salud de Villanueva del Rosario, en Málaga. La facultativa fue golpeada en varias ocasiones en la cara y tuvo que ser trasladada al Hospital de Antequera para recibir atención por diversas lesiones faciales, entre ellas una fractura del tabique nasal, con pronóstico moderado.

La agresión se produjo ayer domingo, sobre las 11:55 horas. Durante la consulta, el paciente se encontraba en actitud agresiva y, en un momento dado, "sin mediar palabra", golpeó en varias ocasiones a la sanitaria en la cara.

Tras la agresión, la facultativa cayó al suelo, aunque consiguió salir de la consulta para pedir ayuda.

El Colegio de Médicos de Málaga ha condenado de forma rotunda lo ocurrido y ha calificado la agresión de "preocupante" por la gravedad y la violencia empleadas contra la profesional. El caso llega además apenas una semana después de que el propio Colegio denunciara otras dos agresiones a facultativos.

Es por eso que el presidente de la institución, el doctor Pedro J. Navarro, ha vuelto a defender la política de tolerancia cero frente a este tipo de ataques y ha reclamado a las administraciones públicas que impulsen de forma "urgente" más medidas de seguridad en los centros sanitarios.