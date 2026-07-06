Muere una mujer de 36 años arrollada por la lancha que había alquilado en Jávea

Una mujer de 36 años falleció este domingo después de ser arrollada por una embarcación de recreo en la que navegaba junto a un grupo de amigos frente a la costa de Jávea, Alicante. El suceso tuvo lugar sobre las 18:45 horas en aguas de La Caleta, a unos 400 metros de la costa, según ha informado la Guardia Civil.

El Correo publica que la mujer, vecina de Dénia, había alquilado con un grupo de amigos la lancha en la que navegaban. Por causas que se investigan, la víctima se encontraba en el agua cuando la embarcación le pasó por encima.

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió una grave lesión en la zona femoral provocada por la hélice, lo que desencadenó una importante pérdida de sangre, según la información publicada por el mismo medio.

Tras el accidente, la víctima fue trasladada todavía con vida hasta el puerto de Jávea, donde se activó un amplio dispositivo de emergencias. El Correo informa de que, en un primer momento, fue atendida por efectivos de Cruz Roja y, posteriormente, por los servicios sanitarios y un equipo del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), que trataron de reanimarla, aunque finalmente no pudieron salvar su vida.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Desde el Instituto Armado insisten en que la principal hipótesis que se baraja es que se trata de un accidente.