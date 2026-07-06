Un menor de cinco años en estado grave tras precipitarse de un edificio en Palma

Un menor de cinco años se encuentra ingresado en estado crítico tras precipitarse este lunes por la tarde desde un bloque de viviendas situado en la calle Andrea Doria, en Palma.
El suceso se produjo alrededor de las 17:15 horas, momento en el que el centro de emergencias 112 recibió la alerta ciudadana.
La gravedad del incidente movilizó un rápido despliegue de los servicios de asistencia, desplazando al lugar de los hechos a varias patrullas de la Policía Local de Palma y a una ambulancia medicalizada del SAMU 061.
A su llegada, los sanitarios se encontraron con que el menor presentaba politraumatismos severos y una fuerte herida sangrante en la cabeza debido al impacto. Tras realizar las maniobras de estabilización pertinentes en el mismo lugar del siniestro, los equipos médicos trasladaron de urgencia al pequeño hasta el Hospital Universitario Son Espases, donde permanece hospitalizado en estado crítico y con pronóstico reservado.
Por su parte, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas exactas de lo ocurrido, barajando todas las hipótesis. Una de las claves principales del caso radica en que, según han apuntado fuentes policiales, el niño se encontraba presuntamente solo en la vivienda en el momento en que se produjo la caída. Por este motivo, los agentes centran ahora sus pesquisas en averiguar las circunstancias de esta falta de supervisión adulta, así como en determinar la altura exacta desde la que cayó el menor, que los primeros indicios situaban en un primer piso de la finca.