Detenido un hombre de 76 años por abusar de peregrinas del Camino de Santiago en Hondarribia

La Ertzaintza ha detenido en la localidad guipuzcoana de Hondarribia a un hombre de 76 años acusado de cometer presuntos abusos sexuales contra varias mujeres que se encontraban realizando el Camino de Santiago.

El arrestado utilizaba siempre el mismo 'modus operandi', abordando a las peregrinas con una breve conversación y, posteriormente, les propinaba besos y abrazos en contra de su voluntad, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La investigación policial se desencadenó la semana pasada, tras la denuncia interpuesta por una peregrina extranjera que realizaba la Ruta Jacobea por la zona Norte. La víctima relató a los agentes que un hombre se había cruzado con ella en un tramo rural y que, tras una pequeña charla, comenzó a besarla sin su consentimiento. La mujer logró zafarse del agresor y continuar la ruta para ponerse a salvo.

A raíz de esta denuncia, la Ertzaintza inició las indagaciones oportunas y descubrió que, desde el pasado mes de junio, al menos otras siete mujeres habrían sufrido abusos de idénticas características en la misma zona. En todos los casos denunciados o detectados, el perfil de la víctima coincidía, eran mujeres extranjeras que realizaban el Camino de Santiago en solitario a su paso por Hondarribia.

Dispositivo de vigilancia y detención 'in fraganti'

Ante la gravedad de los hechos y la coincidencia en la descripción física del sospechoso, la Ertzaintza desplegó un dispositivo de vigilancia en los tramos rurales del municipio con agentes vestidos de paisano.

Durante el operativo, los policías detectaron la presencia de un hombre que encajaba perfectamente con los datos aportados por las víctimas. Los agentes observaron cómo el sospechoso realizaba una aproximación e intentaba repetir los mismos hechos denunciados con otra peregrina, momento en el que procedieron de inmediato a su detención.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la realización de las diligencias correspondientes y será puesto a disposición judicial en las próximas horas. No obstante, la comisaría mantiene la investigación abierta y trabaja en la localización de más posibles víctimas afectadas en fechas pasadas.