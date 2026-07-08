A prisión por agredir a un joven con discapacidad en Calatayud para robarle el móvil

La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para el presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido contra un joven con discapacidad en la localidad zaragozana de Calatayud. El agresor golpeó a la víctima en el rostro para apoderarse de su teléfono móvil mientras caminaba por las inmediaciones del Camino Verde, junto al parque Margarita.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 24 de junio, cuando la víctima paseaba sola por la zona. En un momento dado, un individuo se le aproximó y, tras exigirle que le entregara sus pertenencias, le propinó un fuerte golpe en la cara ante su negativa. Así, logró sustraer el terminal antes de huir rápidamente del lugar, dejando al joven en una situación de especial vulnerabilidad.

Tras la interposición de la denuncia, los agentes de la Policía Nacional iniciaron una investigación. Las autoridades lograron rastrear el dispositivo electrónico y acotar el círculo sobre las personas que podrían tenerlo en su poder.



El móvil robado fue posteriormente regalado

El pasado 2 de julio, los investigadores localizaron a la persona que se encuentra en posesión del aparato. Se trataba de una mujer que entregó de manera voluntaria el teléfono a los agentes y manifestó que se lo había regalado su hijo. La mujer colaboró en todo momento con las autoridades y relató cómo el dispositivo había llegado a sus manos.

Minutos después, el joven sospechoso se personó en el lugar. En su primera declaración ante los agentes, el individuo aseguró que se había encontrado el objeto perdido en el parque. Sin embargo, los policías comprobaron que sus características físicas coincidían plenamente con la descripción detallada que había facilitado la víctima durante la denuncia. Por ello, procedieron a su detención.

Finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición del juez, quien decretó su ingreso en prisión debido a la gravedad de los hechos. Por su parte, la madre quedó en libertad tras prestar declaración, al no apreciarse inicialmente su participación directa en el asalto. El teléfono fue recuperado y devuelto a su propietario.