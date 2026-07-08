Asesinadas a puñaladas una madre y su hija en un incendio en su casa de Mijas

La Guardia Civil ha asumido la investigación de un suceso ocurrido durante la madrugada de este miércoles en la localidad de Mijas, donde dos mujeres, madre e hija de 61 y 31 años de edad respectivamente, han sido halladas muertas con evidentes signos de violencia en el interior de su domicilio. Las primeras pesquisas apuntan a que ambas sufrieron heridas mortales por arma blanca antes de que se desatara un fuego en el inmueble.

El hallazgo tuvo lugar en el núcleo de población de Las Lagunas. Todo comenzó cuando el servicio de emergencias 112 de Andalucía recibió una alerta telefónica alrededor de las 2:15 horas. Los vecinos de la zona avisaron de que salían llamas y un denso humo de una vivienda unifamiliar de dos plantas situada en la calle Tulipán.

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De inmediato, la sala coordinadora activó un amplio dispositivo de emergencias, desplazando al lugar a los Bomberos de Mijas, patrullas de la Policía Local, efectivos del Instituto Armado y personal médico del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Tras sofocar las llamas, los servicios de extinción y rescate accedieron al interior de la casa, donde se toparon con los cuerpos sin vida de las dos mujeres de nacionalidad española.

Los cadáveres presentaban heridas compatibles con puñaladas, lo que obligó a activar el protocolo y a solicitar la presencia de una comitiva judicial, incluyendo a un médico forense, para proceder al levantamiento de los restos mortales.

Fuentes cercanas al caso han confirmado que ninguna de las dos mujeres asesinadas figuraba inscrita en el sistema VioGén. Finalmente, los cadáveres han sido trasladados a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Málaga. Allí se les practicará en las próximas horas la correspondiente autopsia.