Conmoción por la misteriosa muerte de una joven noruega de 17 años en la Costa del Sol

La investigación sobre la muerte de Nikoline, una adolescente noruega de 17 años, continúa abierta mientras los agentes tratan de reconstruir las horas previas a su fallecimiento. La joven, que se encontraba de vacaciones junto a su familia en la Costa del Sol, perdió la vida después de ser atropellada en la autovía A-7, a la altura de Mijas, en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

Según las primeras averiguaciones, Nikoline había salido el domingo por la noche para celebrar la victoria de la Selección de Noruega frente a Brasil junto a una amiga y otros compatriotas en una conocida discoteca de Puerto Banús, en Marbella. La familia tenía previsto regresar a Noruega al día siguiente.

Las pesquisas se centran ahora en determinar qué ocurrió desde el momento en que la joven desapareció del establecimiento de ocio hasta que fue localizada en la autovía, situada a unos 30 kilómetros del lugar donde había estado disfrutando de la noche. Los investigadores consideran que resulta improbable que realizara ese recorrido caminando, por lo que tratan de averiguar si se desplazó en algún vehículo y en qué circunstancias.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la última conversación de Nikoline con su madre tuvo lugar entre la una y la una y media de la madrugada. Poco después, su amiga dejó de verla cuando acudió unos minutos al baño de la discoteca. Al regresar, la joven ya no se encontraba en el local.

Varias hipótesis

La Guardia Civil trabaja con distintas hipótesis para esclarecer cómo terminó en la autovía y qué pudo llevarla a cruzar la vía durante la madrugada. Entre las posibilidades que se investigan figura la de que intentara escapar de alguna situación antes del atropello, aunque por el momento no existe una conclusión definitiva.

Otro de los principales objetivos de la investigación es localizar al conductor del camión que, presuntamente, arrolló a la adolescente. Según las pesquisas, el vehículo abandonó el lugar sin detenerse para auxiliar a la víctima, por lo que los agentes continúan recopilando pruebas que permitan identificarlo.

Mientras tanto, la madre de la joven, alarmada al perder el contacto habitual con su hija, denunció su desaparición en la comisaría de la Policía Nacional de Fuengirola. Su fotografía comenzó a difundirse rápidamente a través de las redes sociales con la esperanza de localizarla.

Horas después, alrededor de las 5:20 de la madrugada, varias llamadas al servicio de emergencias 112 alertaron de un atropello ocurrido en la A-7, en el término municipal de Mijas. Posteriormente, las autoridades confirmaron que la víctima era la joven noruega cuya desaparición había sido denunciada apenas unas horas antes, poniendo un trágico final a una noche que comenzó con una celebración deportiva y terminó marcada por un suceso que sigue bajo investigación.