Condenan a cadena perpetua a un médico alemán por asesinar a 15 pacientes

El Tribunal Regional de Berlín ha condenado este miércoles a cadena perpetua a un médico especialista en cuidados paliativos de 41 años, tras hallarlo culpable del asesinato de 15 pacientes. La sentencia incluye además la inhabilitación de por vida para ejercer la medicina, en un caso que ha conmocionado al sistema sanitario alemán.

La resolución judicial determina que, entre los años 2021 y 2024, el facultativo administró un cóctel letal de medicamentos a doce mujeres y tres hombres con edades comprendidas entre los 25 y los 94 años. Aunque todas las víctimas padecían patologías graves, el tribunal ha subrayado que sus muertes no eran inminentes.

"Los pacientes querían vivir"

Durante la lectura de los motivos del fallo, la presidenta del tribunal, Sylvia Busch, ha sido tajante al desmontar cualquier intento de justificación ética o médica: "Los pacientes se pusieron en sus manos, y era él quien tenía el poder sobre la vida y la muerte. Los pacientes querían vivir. Estos actos no tienen nada que ver con los cuidados paliativos ni con la eutanasia".

El acusado permanecía en prisión preventiva desde agosto de 2024 y afrontaba cargos formales desde abril de 2025. Aunque el pasado mes de junio admitió haber acabado con la vida de doce pacientes gravemente enfermos durante visitas domiciliarias, la investigación judicial ha demostrado que la cifra asciende, al menos, a quince.

76 casos más bajo investigación

La justicia alemana sospecha que el alcance de los crímenes del facultativo es muy superior a lo juzgado hasta el momento. La magistrada Busch calificó explícitamente al condenado como un "asesino en serie" y reveló que, en una conversación telefónica interceptada con su esposa, el propio médico confesó que llevaba "mucho tiempo matando".

Ante este escenario, la Fiscalía general continúa trabajando en el caso investigando y revisando otros 76 fallecimientos sospechosos.

El ministerio público prevé presentar nuevos cargos próximamente, especialmente después de que el condenado manifestara su intención de cooperar con las autoridades para esclarecer el resto de los procedimientos.