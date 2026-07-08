El incendio de Navarcles fuerza el confinamiento de 7.000 personas en Sallent en plena ola de calor en Cataluña

La Generalitat de Cataluña ha ordenado a las 19:10 horas de este miércoles el confinamiento total del núcleo urbano de Sallent (Barcelona), una medida preventiva que afecta a unos 7.000 vecinos debido a la proximidad y la evolución del incendio forestal originado en Navarcles. La densa humareda generada por el fuego ha obligado a las autoridades a enviar una alerta a los teléfonos móviles (Es-Alert) para pedir a la población que se resguarde en sus viviendas.

El incendio, que comenzó alrededor de las 15:45 horas en los márgenes del puente de Cabrianes, avanza con fuerza y ya ha quemado unas 30 hectáreas. En su trayectoria, las llamas han alcanzado una zona industrial, donde han llegado a calcinar un camión y varios palés, lo que ha complicado las labores de extinción.

ℹ️🔥 L'incendi iniciat al terme municipal de Navarcles (Bages) afecta una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons dades provisionals d'#AgentsRurals.#IFNavarcles pic.twitter.com/JasMjMjcr4 — Agents Rurals (@agentsruralscat) July 8, 2026

Cortes de carreteras y confinamientos previos

Antes de decretarse la alerta general en el centro de Sallent, las autoridades ya habían ordenado el confinamiento de unas 360 personas distribuidas entre la localidad de Cabrianes, el sector oeste de Artés y el polígono industrial Berenguer, este último clausurado ahora en su totalidad.

La gravedad del incendio y la nula visibilidad por el humo han forzado la interrupción total del tráfico en la carretera C-25, específicamente en el trazado que conecta Sallent con Artés.

⭕️ Enviem una nova alerta ES-ALERT per ampliar el confinament al nucli urbà de #Sallent @somsallent en la seva totalitat (unes 7.000 persones) per l'incendi forestal #IFNavarcles Tanqueu portes i finestres. Seguiu les instruccions de les autoritats#INFOCAT pic.twitter.com/xCNy0CnwQc — Protecció civil (@emergenciescat) July 8, 2026

ℹ️ ACTUALITZACIÓ INCENDIS 18.06 h 👉🏻 El Pla de Manlleu i Sentmenat concentren ara la principal preocupació del Principat, amb Trevillac encara sense control a Catalunya Nord. 🔥 Catalunya Nord: l'incendi de Trevillac encara no està controlat. Ha cremat unes 4.900 hectàrees i,… pic.twitter.com/6q5cqxkqlV — Sergi Maraña (@SergiMaranya) July 8, 2026

Una jornada crítica por fuegos simultáneos

Este siniestro coincide con un día de temperaturas extremas en Cataluña, donde los termómetros están marcando récords históricos. La falta de tregua meteorológica ha dispersado los recursos de los equipos de extinción debido a la simultaneidad de varios incendios en la comunidad.

Un contingente de 25 dotaciones de los Bomberos de la Generalidad trabaja a contrarreloj en un incendio originado en los márgenes del puente de Cabrianes, Navarcles, que ya supera las 30 hectáreas afectadas.

Otro foco forestal simultáneo ha obligado a decretar el confinamiento de unos 6.000 ciudadanos en Gavà.

Los equipos de extinción combaten un tercer incendio simultáneo, catalogado por los expertos como de alta intensidad en Aiguamúrcia.