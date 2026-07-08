Muere un bebé en Málaga después de que la madre diera a luz en casa sin saber que estaba embarazada

Un parto inesperado en una vivienda ha terminado en tragedia en Málaga. La muerte de un bebé recién nacido ha activado una investigación por parte de la Policía Nacional. La madre, de 43 años, habría dado a luz sin ser consciente de que estaba embarazada.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado 5 de julio en un domicilio de la capital malagueña, según adelantó el diario 'Sur' y confirmaron fuentes cercanas a la investigación. La alerta se produjo cuando los servicios sanitarios contactaron con el sistema Emergencias 112 Andalucía para solicitar presencia policial, ya que la mujer se encontraba en pleno parto en su casa.

Tras recibir el aviso, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y se organizó el traslado urgente al Hospital Materno Infantil de Málaga. Allí, los profesionales sanitarios atendieron tanto a la madre como al recién nacido.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no fue posible salvar la vida del bebé. La mujer permanece ingresada mientras continúan las actuaciones para esclarecer lo sucedido.

La investigación se centra ahora en recopilar testimonios y analizar los informes médicos con el objetivo de determinar las circunstancias exactas del caso, incluyendo la posibilidad de que se trate de un embarazo críptico.