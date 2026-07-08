Prisión para un depredador sexual en Melilla que distribuía imágenes de menores en diez países

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad autónoma de Melilla a un hombre de 40 años acusado de captar a menores de edad a través de internet para obtener material íntimo y distribuirlo en redes de explotación infantil. Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Guardia ha decretado su ingreso en prisión preventiva sin fianza.

La investigación, bautizada como Operación Sirena II y desarrollada durante un año y medio por el Grupo de Menores y la Unidad de Delitos Tecnológicos, ha destapado que el individuo trabajaba en el sector de la hostelería local. Según los agentes, el detenido llegó a utilizar hasta 23 cuentas falsas en redes sociales, simulando en algunas de ellas ser una adolescente, para acercarse a las niñas y entablar una relación de confianza.

Una vez que lograba que las menores le enviaran fotografías íntimas, el arrestado revelaba su verdadera identidad y comenzaba una fase de extorsión. A través del chantaje, exigía imágenes más explícitas o encuentros sexuales virtuales a cambio de dinero, regalos o bajo la amenaza de difundir los archivos que ya poseía.

Las pesquisas se iniciaron en enero de 2025 tras las denuncias de dos niñas. La pericia tecnológica policial resultó clave cuando una de las víctimas entregó un teléfono móvil que había intentado destruir presa del miedo. Los especialistas lograron reparar el terminal y recuperar la información residual, lo que permitió rastrear los correos y líneas telefónicas del acusado.

Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía ha explicado que se le imputan múltiples delitos, entre ellos agresión sexual a menores por vías telemáticas, ciberacoso, corrupción de menores y tenencia y distribución de pornografía infantil. Además, se le acusa de delitos contra la intimidad por grabar a mujeres en la vía pública sin su consentimiento.

El trabajo policial ha requerido un análisis masivo de datos, con la revisión de 500.000 archivos audiovisuales y más de un millón de conversaciones en aplicaciones como WhatsApp, Instagram o Telegram. Gracias a esta labor, se ha logrado identificar a once víctimas directas en distintos puntos de la geografía española.

En colaboración con la Unidad Central de Ciberdelincuencia, se confirmó el alcance internacional de la trama. La investigación forense determinó que el material de una de las menores de Melilla se encontraba en bases de datos de explotación sexual y circulaba desde el año 2022 por redes criminales de países como Alemania, Francia, Suiza, Canadá, Argentina y Brasil. La operación sigue abierta y no se descarta la aparición de nuevas víctimas.