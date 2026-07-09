La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal de origen peruano que logró defraudar más de cinco millones de euros mediante ciberestafas en todo el territorio nacional. La operación se ha saldado con la detención de los principales cabecillas en Madrid y Barcelona. Los arrestados están acusados de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.



El 'modus operandi': del 'phishing' a las mulas de dinero

El entramado delictivo utilizaba técnicas avanzadas de ingeniería social para vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas. Según informan fuentes policiales, el grupo combinaba el envío masivo de mensajes SMS falsos (smishing) con llamadas telefónicas en las que se hacían pasar por empleados de entidades financieras (vishing).

Todo comenzaba con un engaño telefónico en el que los delincuentes alertaban a la víctima de un supuesto acceso no autorizado a su banca en línea. Mediante el engaño, conseguían que el usuario facilitara sus claves de acceso y los códigos de verificación de un solo uso.

Les vaciaban completamente las cuentas

Con el control total de la banca digital, realizaban transferencias urgentes de elevadas cuantías. El dinero se diversificaba rápidamente a través de una red de 'mulas' bancarias y compras de criptoactivos para perderle la pista.

Una infraestructura criminal jerarquizada

La investigación comenzó tras detectar un aumento inusual de denuncias con un mismo patrón en diversas provincias españolas. Los agentes comprobaron que la red operaba de forma piramidal, con líderes radicados en España que coordinaban los ataques informáticos con células operativas situadas en Perú. El dinero defraudado era enviado al extranjero de forma fraccionada o convertido en divisas digitales para evitar los controles del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). El juez ya ha decretado el ingreso en prisión provisional para los tres máximos responsables de la organización.