Hallan en varias bolsas de basura el cadáver de un tiktoker de 15 años un día después de su secuestro

Pedro Alexander Díaz Franco, un joven hondureño de 15 años conocido por sus retransmisiones en TikTok, ha sido hallado muerto apenas un día después de ser secuestrado por un grupo de hombres armados en la localidad de Choloma, en Honduras. Las autoridades mantienen abierta la investigación y, por el momento, no hay detenidos.

Según informa el diario El Heraldo, el secuestro tuvo lugar la tarde del pasado 5 de julio en la localidad de Choloma, en el departamento de Cortés. El adolescente se encontraba en un campo de fútbol de la zona de Campo Nevada cuando, alrededor de las 19.20 horas, fue interceptado por varios individuos encapuchados que portaban armas de gran calibre y que se lo llevaron por la fuerza.

Tras conocerse su desaparición, familiares y amigos iniciaron una intensa búsqueda y difundieron mensajes en redes sociales para pedir la colaboración ciudadana con la esperanza de localizar al menor con vida.

El cuerpo apareció en la carretera CA-13

A la mañana siguiente, varios viandantes alertaron a las autoridades tras encontrar unas bolsas sospechosas en el municipio de La Lima, también en el departamento de Cortés.

De acuerdo con el informe policial, los agentes desplazados al lugar localizaron el cadáver de un menor oculto en el interior de varias bolsas de plástico negras, en la calzada de la carretera CA-13. El cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula para practicar la autopsia y proceder a su identificación, ya que la víctima no portaba documentación.

Fueron varios rasgos físicos los que permitieron confirmar su identidad. Entre ellos figuraban la cicatriz de una operación en una pierna y los clavos metálicos que le habían sido implantados con anterioridad. Según las mismas fuentes, el joven fue encontrado descalzo y vestido únicamente con un pantalón negro.

Las autoridades hondureñas mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias que rodean al crimen e identificar a los responsables del secuestro y asesinato. Por el momento no se han practicado detenciones ni se ha informado de sospechosos.