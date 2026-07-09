La Policía investiga la desaparición de una bebé ingresada tras dar positivo en cocaína: el padre, principal sospechoso

Efectivos de la Policía Nacional mantienen un amplio dispositivo de búsqueda desde la mañana de este jueves para tratar de localizar a una bebé de apenas unos días de vida que ha sido sustraída del Hospital Francesc de Borja, situado en la localidad valenciana de Gandía. Las autoridades centran sus sospechas en el propio padre de la menor, que se habría llevado a la pequeña de las instalaciones sanitarias, burlando la vigilancia del centro.

El suceso se ha desencadenado a primera hora de la mañana, en torno a las 07:30, cuando los progenitores de la pequeña acudieron al centro hospitalario para visitarla. Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, la recién nacida se encontraba ingresada en el área de pediatría después de haber dado positivo en cocaína en los análisis que se le practicaron tras el parto. Este grave hallazgo médico había motivado la inmediata activación de los protocolos de protección de menores estipulados por los servicios sociales.

En un momento dado de la visita, la madre de la pequeña, de nacionalidad española, dio la voz de alarma al personal sanitario advirtiendo de la desaparición de la bebé. De inmediato, los trabajadores del hospital de Gandía notificaron los hechos a las fuerzas de seguridad. Al percatarse de la ausencia, los agentes comprobaron que el padre, de nacionalidad argelina, tampoco se encontraba ya en el edificio, lo que lo convirtió en el principal y único sospechoso de la sustracción de la menor.

Agentes especializados de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) se han hecho cargo de las pesquisas y han desplegado un operativo para dar con el paradero del hombre y de la niña. Por el momento, la Policía Nacional no ha efectuado ninguna detención y todos los esfuerzos operativos están volcados en localizar a la recién nacida lo antes posible, dada su extrema vulnerabilidad, sus primeros días de vida y la necesidad imperiosa de supervisión médica.

El trasfondo de este suceso está marcado por la situación legal de la menor. Tal y como ha informado la Consejería de Servicios Sociales, Familia e Infancia, la Generalidad Valenciana había asumido desde este mismo jueves la tutela de la recién nacida mediante una declaración de desamparo. Esta medida cautelar legal, motivada por el positivo en estupefacientes, busca garantizar la integridad y la salud de la pequeña frente a la incapacidad de sus progenitores para ejercer adecuadamente sus deberes de protección.

Dado que los padres tienen fijada su residencia en otra provincia, ha sido en concreto la Dirección Territorial de Alicante la administración encargada de asumir la protección legal de la menor. Tras constatarse la sustracción de la bebé en el hospital de Gandía, esta misma institución pública ha interpuesto la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes para sumarse formalmente a las acciones legales destinadas a recuperar a la niña y salvaguardar sus derechos fundamentales.