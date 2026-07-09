Los bomberos estabilizan los incendios en Barcelona y Lérida pero esperan "otro día difícil"

Los bomberos de la Generalidad de Cataluña han dado por estabilizado en la noche de este miércoles el incendio de vegetación forestal de Navarcles (Barcelona) y el incendio de vegetación agrícola y forestal de Guimerá (Lérida).

En Navarcles, el incendio había impactado en un polígono industrial en el flanco derecho y los efectivos han tenido que trabajar también en la extinción de un fuego de industria, han apuntado los bomberos en un comunicado.

Respecto al incendio de Guimerá, se ha estabilizado el fuego pasada la medianoche, después de que el flanco izquierdo y la cabeza del incendio avanzaran, mayoritariamente, por campos de rastrojos y quedaran anclados en caminos y por maniobras con fuego técnico.

19 dotaciones

Por la tarde, se dieron por estabilizados los incendios de Sentmenat, Gavá (Barcelona) y el Pla de Manlleu (Tarragona).

Este jueves desde primera hora los bomberos mantienen 19 dotaciones en el fuego de Navarcles (Barcelona) y 13 en el de Guimerá (Lérida), además de 37 en Sentmenat (Barcelona), 25 en Pla de Manlleu (Tarragona), 8 en Carme –estabilizado la mañana del martes– y 6 en Gavá (Barcelona).

Previsiones

Además, el cuerpo tiene activadas 7 dotaciones en el fuego ya controlado de la Bisbal de Ampurdán (Gerona).

Los bomberos aseguran que este jueves esperan "otro día difícil" porque el episodio de simultaneidad está siendo, según afirman, muy complicado.