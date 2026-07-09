Más detalles de la trágica muerte de la joven noruega atropellada por un camión en Málaga

La adolescente noruega de 17 años atropellada mortalmente en la madrugada del 6 de julio en la A-7 a su paso por Mijas (Málaga) solicitó un VTC en la localidad malagueña de Marbella y pidió bajarse en el punto donde se produjo el siniestro.

Fuentes de la investigación así lo han confirmado y han subrayado que se sigue buscando al conductor que la atropelló y huyó tras el accidente.

La víctima pudo ser identificada porque su familia había puesto una denuncia después de que no pudiera comunicarse con ella tras estar viendo el partido de la selección de fútbol de Noruega, celebrado en la noche del 5 de julio.

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha explicado este jueves que "todo hace pensar" que es un atropello pero se están investigando "todos los detalles" del caso.

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El siniestro tuvo lugar a las 5:20 horas del lunes 6 de julio en el kilómetro 1027 de la A-7 en sentido Marbella, momento en que varios testigos llamaron al 112 para informar de que una mujer había sido atropellada.

De inmediato se avisó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, que se ha hecho cargo de las investigaciones, y a Mantenimiento de Carreteras.

Antes de conocerse su identificación, la madre de la menor había pedido ayuda para localizarla debido a que no había conseguido contactar con ella en las últimas horas y había interpuesto una denuncia ante la Policía.

Horas más tarde, la familia confirmó que la víctima era la menor de la que no se tenía rastro desde la madrugada entre las 3:00 y las 4:00 horas, cuando fue vista por última vez con sus amigos en una discoteca ubicada en Marbella.

La Guardia Civil continúa con la investigación para intentar esclarecer las circunstancias que rodean el accidente, así como identificar y localizar al conductor del vehículo implicado.