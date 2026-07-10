El incendio de Los Gallardos, entre los más graves de Andalucía

los siniestros más graves registrados en la comunidad por su balance de víctimas mortales en las últimas décadas. El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) , con al menos once personas fallecidas según la información difundida hasta el momento por el 112 de Andalucía, se sitúa entreregistrados en la comunidad por su balance de víctimas mortales en las últimas décadas. El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha calificado el incendio como una "tragedia sin precedentes" y el de "mayores consecuencias hasta la fecha" en la región. El balance incluye además varios heridos, entre ellos una mujer ingresada con quemaduras y otra persona afectada por intoxicación de humo.

Desde 1992

Los precedentes más trágicos por número de víctimas se remontan a 1992, cuando un incendio en el Parque Natural de Grazalema (Cádiz) causó la muerte de cinco miembros de un retén del Plan de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca).

Unos años después, en 1999, un fuego en Alájar (Huelva) provocó la muerte de cuatro integrantes de una cuadrilla de la Junta de Andalucía.

Otro de los antecedentes más graves en Andalucía fue el incendio de 2004 en Minas de Riotinto (Huelva), con unas 30.000 hectáreas arrasadas, dos víctimas mortales y más de un millar de evacuados.

En cuanto a superficie

Antes de aquel siniestro de Huelva, los incendios más graves en la región desde 1991 en cuanto a superficie quemada habían sido los de Canjáyar (Almería), en 1999, con 10.000 hectáreas calcinadas, y Huétor Santillán (Granada), en 2001, que destruyó 8.000 hectáreas.

En los últimos años, Andalucía sufrió otros grandes fuegos, como el de Coín-Ojén-Marbella (Málaga) en 2012, que quemó más de 8.000 hectáreas, dejó una víctima mortal y obligó a evacuar entre 4.000 y 6.000 personas.

Destacaron también el incendio de Moguer/Mazagón, en el entorno de Doñana (Huelva) en 2017, con otras 8.000 hectáreas afectadas y más de 2.000 evacuados; o el de Almonaster la Real (Huelva) en 2020, que superó las 12.000 hectáreas calcinadas y obligó a evacuar a más de 3.000 personas de varias aldeas.

De sexta generación

En 2021, el incendio de Sierra Bermeja-Valle del Genal (Málaga), considerado un fuego de sexta generación por su comportamiento extremo, quemó unas 9.500 hectáreas y dejó un bombero fallecido.

Y en 2022 se hicieron notar los incendios de Pujerra-Benahavís (Málaga) y Los Guájares (Granada), ambos en torno a las 5.000 hectáreas quemadas.

Los grandes incendios forestales de Andalucía han quedado marcados tanto por la superficie afectada como por sus consecuencias humanas.