Muere el menor de 16 años herido grave en el incendio de su vivienda en Andújar

El menor que resultó herido grave con quemaduras este jueves tras el incendio de una vivienda en Andújar (Jaén) ha fallecido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a donde fue trasladado para ser atendido en la Unidad de Quemados de este centro hospitalario.

Aunque inicialmente el 112 apuntó a 10 años, el menor fallecido tenía 16 años, tal y como se ha indicado desde el Ayuntamiento de Andújar.

El siniestro se produjo en una casa de dos plantas ubicada en la calle Maese Pedro. Fue sobre las 10:50 horas, cuando el 112 ha recibido varios avisos por un inmueble del que salían llamas y humo con posibles personas atrapadas en su interior.

Se activó a los Bomberos de Andújar, a la Policía Nacional, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los operativos desplazados al lugar indicaron que el menor escapó de las llamas saltando por un balcón y que había sufrido graves quemaduras, por lo que fue evacuado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío.

La vivienda se encuentra precintada a la espera de una inspección que determine las causas del siniestro y se evalúen los daños por si hubieran afectado a la estructura del inmueble.