Un pasajero es succionado parcialmente fuera de un avión tras romperse una ventanilla en pleno vuelo

Un avión de Ryanair que había despegado este viernes desde la ciudad griega de Tesalónica con destino a Memmingen (Alemania) se ha visto obligado a regresar de emergencia al aeropuerto de origen después de que una de sus ventanillas se rompiera cuando la aeronave ya se encontraba en pleno vuelo. El incidente ha dejado un pasajero herido y ha provocado momentos de gran tensión entre los viajeros.

Según informa el diario griego Ta Nea, el vuelo FR1879 apenas llevaba unos minutos en el aire cuando los ocupantes escucharon un fuerte estruendo procedente del exterior. Instantes después, una de las ventanillas cedió, obligando a la tripulación a activar el protocolo de emergencia y poner rumbo de nuevo a Tesalónica.

La radiotelevisión pública griega ERT ha señalado que el herido es un ciudadano serbio de 60 años que viajaba sentado junto a la ventanilla afectada. Testigos presenciales han relatado que la rotura provocó una descompresión explosiva que llegó a succionar parcialmente al hombre fuera del avión, aunque varios pasajeros consiguieron sujetarlo a tiempo y evitar que saliera despedido.

Pánico a bordo

El suceso desató escenas de pánico en el interior de la cabina. De acuerdo con las fuentes citadas por Ta Nea, muchos viajeros comenzaron a gritar mientras descendían las máscaras de oxígeno. Los mismos testimonios destacan, sin embargo, la serenidad del comandante, que mantuvo la calma durante toda la maniobra, tranquilizó a la tripulación y logró aterrizar el aparato sin incidentes en el aeropuerto de Tesalónica-Macedonia.

Tras la llegada a tierra, los equipos de Bomberos, policía y emergencias ya se encontraban preparados para intervenir, conforme al protocolo previsto para este tipo de situaciones. Las primeras inspecciones revelaron, además, que uno de los motores había sufrido daños de consideración.

El pasajero herido permanece ingresado en el hospital AHEPA. Según los medios locales, se encuentra consciente, aunque en estado de shock y con quemaduras por fricción. Además, otro de los ocupantes del vuelo recibió asistencia sanitaria una vez que el avión tomó tierra.

Ryanair fletó posteriormente una segunda aeronave para trasladar a los pasajeros hasta su destino y reducir el retraso ocasionado por el incidente. Ese nuevo vuelo despegó desde Tesalónica a las 9.35 horas.