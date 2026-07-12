El misterio de la muerte de Nikoline: las dos horas que la Guardia Civil trata de reconstruir

La investigación sobre la muerte de Nikoline, una joven noruega de 17 años, se centra en reconstruir las dos horas de las que, por el momento, no existe una explicación clara. La menor había pasado la noche del domingo con un grupo de amigos en la Costa del Sol y, horas después, apareció muerta tras ser atropellada en la autovía A-7, a la altura de Mijas. El conductor huyó del lugar y la Guardia Civil mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer qué ocurrió antes del fatal desenlace.

Nikoline se encontraba de vacaciones en la Costa del Sol junto a un grupo de amigos. La noche del domingo salieron a ver el partido entre Noruega y Brasil y, tras la victoria de la selección noruega, continuaron la celebración en una conocida discoteca de Puerto Banús, en Marbella.

Según los datos conocidos hasta el momento, la joven mantuvo contacto con su madre durante la noche y el último mensaje que le envió fue alrededor de la una y media de la madrugada. Más tarde, una amiga con la que se encontraba se ausentó unos minutos para ir al baño. Cuando regresó, Nikoline ya no estaba y su teléfono dejó de emitir señal poco después.

La búsqueda terminó de la peor manera posible. A las 5:20 de la madrugada varios conductores alertaron a los servicios de emergencia de que una mujer había sido atropellada en la A-7, en sentido Marbella, dentro del término municipal de Mijas. La víctima no llevaba documentación y su identificación no fue inmediata, aunque finalmente se confirmó que se trataba de la joven desaparecida.

Una de las grandes incógnitas es cómo llegó hasta ese punto de la autovía. La distancia entre Puerto Banús y el lugar del atropello ronda los 30 kilómetros, un recorrido que resulta prácticamente imposible realizar andando en el tiempo disponible. Entre las hipótesis que manejan los investigadores figura que utilizara un VTC para regresar a la vivienda donde se alojaba, aunque todavía no se ha podido determinar qué ocurrió después.

El periodista de sucesos y tribunales de ABC, Borja Méndez, ha explicado en el programa de esRadio En casa de Herrero que, por el momento, no existen testigos directos del atropello, sino únicamente personas que encontraron el cuerpo de la joven sobre la calzada. Además, ha señalado que, aunque inicialmente algunos testigos hablaron de un camión, la Guardia Civil centra ahora sus pesquisas en una furgoneta, un vehículo que, a su juicio, "no va a ser difícil identificar" gracias a las numerosas cámaras instaladas en la A-7. Para el periodista, independientemente de las circunstancias en las que se produjo el atropello, el conductor debió detenerse tras el impacto.

Aunque la principal hipótesis sigue siendo el atropello, la investigación continúa abierta y aún quedan diligencias fundamentales por practicar. Entre ellas, la autopsia completa y las pruebas toxicológicas, que permitirán determinar si la joven presentaba lesiones previas al impacto.

En este sentido, Méndez ha recordado que las lesiones observadas durante la autopsia apuntan, de forma preliminar, a una muerte violenta provocada por el impacto de un vehículo, aunque insistió en que todavía faltan pruebas por completar. Sobre todo, los investigadores tratan de esclarecer qué ocurrió durante las dos horas en las que se pierde completamente el rastro de Nikoline.

Según ha explicado, se sabe que la joven regresó desde Marbella hasta Mijas en un Uber, pero a partir de ese momento desaparece cualquier pista sobre sus movimientos. La Guardia Civil está analizando el contenido de su teléfono móvil para averiguar "qué pasó en esas dos horas", con quién estuvo y qué terminó desencadenando el fatal desenlace.

Precisamente el conductor del vehículo de transporte es una de las personas sobre las que trabajan ahora los investigadores. La Guardia Civil trata de reconstruir todos los movimientos de la joven desde que abandonó la discoteca.

Localización de la amiga y del conductor de Uber

Sobre este extremo, Borja Méndez ha explicado que los agentes han ido avanzando poco a poco en la reconstrucción de los últimos movimientos de Nikoline. Primero localizaron a la amiga con la que estuvo en la discoteca y, posteriormente, consiguieron llegar hasta el conductor del Uber en el que regresó a Mijas. La investigación continúa ahora tirando de ese hilo para completar la cronología de lo ocurrido.

Las cámaras de vigilancia de la autovía son otro de los pilares de la investigación. Según ha señalado el periodista de ABC, la Guardia Civil está revisando todas las grabaciones comprendidas entre las cinco y las seis y media de la madrugada. El objetivo no es únicamente localizar el instante del atropello, sino reconstruir qué vehículos circularon por ese tramo antes y después. Una vez completado ese cribado, la matrícula del vehículo sospechoso podría aportar la clave para identificar al conductor que arrolló a la joven.

Por qué Nikoline caminaba por el arcén de una autovía

Otra de las cuestiones que intenta aclarar la Guardia Civil es por qué Nikoline terminó caminando por el arcén de una autovía. Para Borja Méndez, ese sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes del caso. El periodista ha explicado que una de las hipótesis que manejan los investigadores es que pudiera ocurrir algún incidente durante el trayecto en el VTC, provocando que la joven abandonara el vehículo de forma precipitada y acabara caminando por una vía prohibida para peatones. "Hay muchas incógnitas", ha señalado, aunque ha insistido en que será fundamental identificar a las últimas personas que estuvieron con ella, ya que son quienes pueden aportar respuestas sobre sus últimos movimientos.

El procedimiento permanece bajo secreto de sumario, una circunstancia que limita la información oficial que puede trascender mientras continúan las pesquisas.

Méndez ha indicado que tanto el conductor del vehículo que atropelló a Nikoline como la persona que la trasladó previamente están cerca de ser identificados. Precisó además que el secreto de sumario busca evitar que posibles implicados conozcan el avance de la investigación. Una vez identificados, la prioridad de la Guardia Civil será tomarles declaración, al igual que a cualquier otra persona que hubiera tenido contacto con la joven durante aquella madrugada, con el objetivo de reconstruir una cronología completa de los hechos.

Una tercera persona

Respecto a las hipótesis que manejan los investigadores, una de ellas contempla que la menor pudiera haber intentado escapar de alguien. Borja Méndez ha confirmado que esa posibilidad forma parte de las líneas de investigación, aunque personalmente considera más probable que durante la noche ocurriera "algo que no estaba previsto". En su opinión, Nikoline pudo contactar con una tercera persona, producirse algún tipo de discusión o ruptura de ese encuentro y terminar sola, caminando por el arcén de la A-7, donde finalmente fue atropellada.

Durante la conversación también llamó la atención la evolución de las versiones sobre las personas que acompañaban a la joven durante la noche. Según ha explicado el periodista de ABC, inicialmente se habló de un grupo amplio de chicos y chicas, pero posteriormente el relato fue cambiando hasta reducirse a un grupo de amigas y otros conocidos que no pertenecían a su círculo más cercano. Unas variaciones que también están siendo analizadas por los investigadores para reconstruir con exactitud todo lo sucedido.

Por último, Borja Méndez ha querido destacar la importancia de que la familia denunciara la desaparición desde el primer momento. Ha recordado que es falso que haya que esperar 24 horas para denunciar una desaparición y subrayó que ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional recomiendan hacerlo. Gracias a la rapidez con la que actuaron los familiares, la identificación de Nikoline pudo realizarse apenas unas horas después de localizarse el cuerpo, evitando así prolongar aún más el sufrimiento de sus seres queridos.