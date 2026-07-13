Arrestado un prófugo tras chocar en Santander: conducía borracho y sin tener el carné

La Policía Local de Santander ha detenido este domingo a un hombre de 39 años, que estaba en busca y captura por un Juzgado de Gijón, tras conducir sin carné, bajo los efectos del alcohol e intentar darse a la fuga tras colisionar con otro vehículo.

En un comunicado, el cuerpo ha explicado que, en la zona de Correos, dos coches se dieron un golpe alrededor de las 19:20, y que uno de los conductores se marchó del lugar, aunque una patrulla le pudo detener en la calle Castelar.

Tras capturarle, los agentes le solicitaron que realizara una prueba de alcoholemia, aunque se negó a hacerla, por lo que se le instruyeron diligencias judiciales en calidad de investigado no detenido por un supuesto delito contra la seguridad vial.

Además, una vez identificado, se comprobó que nunca había tenido el permiso de conducir y que existía sobre él una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón.

Por ello, se retiró el vehículo con una grúa y se procedió a la detención de este hombre por varios supuestos delitos contra la seguridad vial, más concretamente por la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducir, además de la orden de busca y captura.