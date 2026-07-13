Matan a tiros a un exjugador profesional de baloncesto durante un torneo en Harlem

El exjugador profesional de baloncesto Kinu Rochford, de 35 años, ha muerto tras recibir un disparo en la cabeza durante un torneo disputado la noche del viernes en el barrio neoyorquino de Harlem. El autor de los disparos se dio a la fuga, según han informado las autoridades y recoge The New York Post.

Los hechos ocurrieron en torno a las 22:30 horas durante el Torneo de Baloncesto Kingdome, celebrado en las Torres Martin Luther King Jr., situadas en la Avenida Lenox. Por esta competición han pasado en anteriores ocasiones estrellas de la NBA como Tracy McGrady, Metta World Peace y David Lee.

De acuerdo con la policía de Nueva York, Rochford participaba en el torneo y, en el momento del suceso, se encontraba viendo otro de los partidos a pie de pista. Las primeras investigaciones apuntan a que el tiroteo pudo desencadenarse tras una discusión entre la víctima, residente en Brooklyn, y otro hombre.

Dos personas más resultaron heridas

Los servicios de emergencia practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a Rochford antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Mount Sinai Morningside. Sin embargo, no pudieron salvarle la vida.

El tiroteo dejó además otros dos heridos entre las cerca de 500 personas que presenciaban el torneo. Un hombre de 28 años recibió un disparo en una pierna y una mujer de 22 años resultó herida en el antebrazo derecho. Ambos fueron trasladados al Hospital de Harlem en estado estable.

Tras conocerse el fallecimiento, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó sus condolencias a la familia del exjugador y condenó la violencia armada: "Tengo el corazón roto por la familia de Kinu Rochford, esta violencia sin sentido se tiene que acabar. Los ciudadanos de Nueva York merecen pasar el verano viendo y practicando deporte, siendo parte de estos eventos que son importantes para la comunidad y en lugares públicos donde las familias y los vecinos pueden reunirse, sin riesgo de acabar siendo víctimas de las armas de fuego".

Carrera en Europa

Rochford jugó en el baloncesto universitario entre 2009 y 2013 en Globe Tech y Fairleigh Dickinson. Ese mismo año inició una carrera profesional que se prolongó hasta 2021 y que le llevó por distintas ligas europeas.

El jugador, de 1,98 metros de altura, ganó en 2017 el campeonato de la Liga Nacional de Baloncesto de Lituania con el Garonne Suduva-Mantinga. También militó en equipos de Francia, Kosovo, Israel, Países Bajos, Reino Unido, Suiza e Islandia.

Su último equipo como profesional fue el Golden Eagle Ylli de la Superliga de Baloncesto de Kosovo, en 2021. Después de retirarse de las pistas, trabajaba en Nueva York para una organización dedicada a ayudar a las personas sin hogar.