Reyerta surrealista por no servirles un kebab: cuatro heridos por cuchilladas y sillazos en Valencia

Madrugada agitada en el barrio valenciano de Tres Forques. Gritos en la calle, golpes, llamadas a la Policía, gritos y una medianoche de tensión. El enfrentamiento en un kebab de la calle José Maestre de la capital, al parecer porque los responsables del local no querían atender a unos clientes en estado ebrio, desató una batalla campal con numerosos participantes que se saldó con cuatro heridos por arma blanca.

Todo comenzó el sábado por la noche, cuando varias personas entraron en el restaurante de comida rápida y pidieron un kebab. Según testigos presenciales, el grupo se hallaba bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia. Los encargados del local decidieron no atenderles y les invitaron a abandonar el local.

La negativa desató un primer enfrentamiento antes de las doce de la noche, lo que motivó las primeras llamadas a la Policía Local. La cosa no pasó a mayores ni avanzó más allá de los gritos y las frases subidas de tono. Pero solo por el momento...

Fue alrededor de la una de la madrugada cuando se desató la tensión. Al parecer, los mismos integrantes del grupo regresaron al kebab. Se inició entonces una pelea en la que salieron a relucir cuchillos, una botella rota y hasta una silla utilizada como elemento intimidatorio por los participantes en la reyerta.

Al lugar acudieron patrullas de la Policía Nacional. La reyerta ya se había disuelto, pero los agentes confirmaron la presencia de cuatro heridos con lesiones leves por arma blanca. Por el momento no se han producido detenciones relacionadas con estos hechos, aunque el caso permanece bajo investigación.

Una pelea callejera similar se produjo el pasado mes de junio en Torrent. En aquella ocasión, la reyerta en la calle Nicolás Andréu del municipio de l'Horta se saldó con dos hombres apuñalados y tres detenidos, sin que trascendiera el motivo del enfrentamiento.