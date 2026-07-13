Un accidente múltiple en la A-5 a la altura de Alcorcón deja siete heridos, dos de ellos de gravedad

Un aparatoso accidente de tráfico en el que se han visto implicados tres vehículos ha colapsado a primera hora de la mañana de este lunes el kilómetro 11 de la A-5. El balance del siniestro se salda con siete personas heridas, dos de ellas en estado grave y cinco de carácter leve. El suceso ha ocurrido en sentido entrada al municipio de Alcorcón.

La primera llamada de alerta se registró a las 5:55 horas, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. De inmediato, se activó un dispositivo de emergencia que movilizó a los Bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón que se encargaron de asegurar la zona, asegurar los vehículos implicados y realizar labores de mantenimiento y limpieza de la vía para restablecer el tráfico lo antes posible. Asimismo, el Summa 112 desplegó varias dotaciones médicas para atender in situ a las víctimas y coordinar su traslado a distintos centros hospitalarios.

Balance de heridos y traslados al hospital

El herido de mayor gravedad es un hombre de 42 años. A consecuencia del impacto, el varón presentaba múltiples fracturas y entró en parada cardiorrespiratoria. Tras varios minutos de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada, los facultativos del Summa 112 lograron revertir la parada. El paciente ha sido evacuado con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre.

El segundo herido grave es un joven de 18 años, quien presentaba varios traumatismos de consideración. Ha sido trasladado de urgencia al Hospital Clínico.

Por su parte, las otras cinco personas implicadas sufrieron lesiones de carácter leve y fueron derivadas al Hospital de Alcorcón para una revisión completa.

La Guardia Civil se ha hecho cargo del atestado y ya investiga las causas y circunstancias que originaron este choque múltiple.