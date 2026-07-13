Un recluso mata a sus compañeros de celda en el Hospital Psiquiátrico de Sevilla

Dos internos del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla han fallecido este lunes presuntamente a manos de su compañero de celda en el módulo residencial número 3, según han confirmado el sindicato ACAIP-UGT e Instituciones Penitenciarias.

El macabro hallazgo durante la ronda nocturna

El suceso se descubrió durante una de las primeras rondas de vigilancia de la noche. Al inspeccionar la celda, un funcionario de prisiones se encontró con la escena, uno de los internos estaba sentado en su cama de forma tranquila, mientras que sus dos compañeros yacían con signos evidentes de violencia.

Los funcionarios activaron de inmediato el protocolo de emergencia, dando aviso al resto del personal del centro y a los servicios médicos. Al entrar en la celda, constataron la gravedad de la situación, una de las víctimas presentaba graves lesiones en la cabeza y el segundo interno había sido asfixiado en la cama.

Pese a que los equipos médicos del centro realizaron maniobras de reanimación avanzada sobre uno de los heridos que aún presentaba constantes vitales, no se pudo hacer nada por salvar su vida.

El presunto agresor, aislado

El presunto autor del doble homicidio fue reducido por los funcionarios sin que se produjeran más incidentes y trasladado de inmediato al módulo de agudos del centro penitenciario, donde permanece custodiado y aislado del resto de la población reclusa.

Investigación en curso

Hasta el centro penitenciario se han desplazado agentes de la Policía Científica y de la Policía Judicial, así como la autoridad judicial, el personal forense, dotaciones del 061, miembros de la Fiscalía y responsables de Instituciones Penitenciarias.

Los investigadores se encuentran tomando muestras en el lugar del crimen y recabando testimonios para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque, mientras se procede al levantamiento de los cadáveres.