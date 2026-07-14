Encuentran restos óseos de una persona muerta hace 40 años en el desván de una casa en Toledo

Los restos óseos hallados durante las tareas de limpieza y desescombro de una vivienda de Villanueva de Alcardete (Toledo) pertenecen a una persona fallecida hace aproximadamente 40 años, según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del hallazgo.

Los huesos, entre los que se encuentran un cráneo y otros restos óseos, aparecieron durante los trabajos de limpieza de la vivienda y estaban guardados en una bolsa situada en el desván. Por el momento, las autoridades no han podido determinar si los restos pertenecen a un hombre o a una mujer y tampoco han trascendido más datos sobre la identidad de la persona fallecida.

El punto limpio permanece cerrado

Antes de descubrirse el hallazgo, los propietarios de la vivienda trasladaron parte de los escombros generados durante la limpieza al punto limpio de Villanueva de Alcardete, un municipio toledano de cerca de 3.000 habitantes.

Como medida preventiva, estas instalaciones permanecen cerradas desde el sábado 11 de julio hasta nuevo aviso "por orden judicial", ya que los investigadores consideran que entre el material depositado podrían encontrarse restos con interés para la investigación, incluidos posibles vestigios de ADN.

La investigación ha quedado en manos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que trabaja para esclarecer el origen de los restos y determinar, entre otros aspectos, si presentan signos de violencia. En este punto, las autoridades no han facilitado más información sobre el caso mientras continúan las diligencias.