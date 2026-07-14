Investigado un joven de 14 años por desnudar con IA a 9 compañeras de su instituto

La Guardia Civil ha iniciado una investigación contra un estudiante de 14 años residente en Logroño por la supuesta comisión de varios delitos graves. Las autoridades le acusan formalmente de descubrimiento y revelación de secretos, corrupción de menores y pornografía infantil.

El origen de las pesquisas policiales se encuentra en la detección de un perfil ilícito alojado en un conocido portal para adultos. En dicha plataforma web, el joven ahora investigado subió fotografías manipuladas de nueve estudiantes de su mismo centro educativo. Todas las afectadas son menores de edad, un agravante legal y moral que ha movilizado con celeridad a las autoridades competentes para intentar frenar a tiempo la distribución de este contenido ilícito y proteger a las perjudicadas.

El modus operandi

Según han detallado los agentes especializados del Equipo de Investigación Tecnológica, conocido por el acrónimo Edite, y de los grupos de rastreo, el modus operandi del chico resultaba metódico. Consistía, en un primer término, en rastrear las cuentas de redes sociales de sus propias víctimas. Dado que las conocía personalmente por coincidir en las aulas, seguía sus perfiles digitales y procedía a extraer imágenes de ámbito público sin haber solicitado ningún tipo de autorización.

Una vez recabado todo el material fotográfico necesario, el alumno recurría al uso de diversas y sofisticadas herramientas de inteligencia artificial para alterar por completo las instantáneas originales. El perverso objetivo final de este proceso era desnudar digitalmente a las adolescentes y sexualizar su figura mediante la popular técnica informática conocida como deepfake. Tras conseguir un resultado lo suficientemente realista, procedía a publicar todas estas imágenes manipuladas de forma abierta en un portal de internet dedicado exclusivamente al contenido explícito.

Lejos de intentar ocultarse, y con la intención de dotar de una mayor visibilidad a sus publicaciones, el adolescente creó una cuenta pública bajo un reclamo tan explícito como "Subo chicas de mi insti hechas con IA". Estructuró y organizó minuciosamente todos los archivos en distintas carpetas individualizadas, a las que añadió los datos personales reales de cada una de las perjudicadas, facilitando su identificación inmediata por parte de cualquier visitante de la web.

Antes de que los investigadores informáticos lograran clausurar el perfil fraudulento y eliminar el contenido de los servidores, las publicaciones generadas por ordenador ya habían registrado cerca de 40.000 visualizaciones.

Tras finalizar la recopilación de pruebas, las diligencias instruidas por los cuerpos de seguridad ya han sido puestas íntegramente a disposición de la Fiscalía de Menores.