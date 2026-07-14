Un detenido en relación con la muerte de Nikoline, la adolescente noruega atropellada en la Costa del Sol

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en relación con el atropello mortal el lunes, 6 de julio, en la A-7 en Mijas (Málaga) de Nikoline, una menor de 17 años noruega, cuya familia había puesto una denuncia ese mismo día por desaparición en la localidad malagueña de Marbella. Así lo han adelantado medios locales y confirman a Europa Press fuentes cercanas, que han precisado que el arresto tuvo lugar este pasado lunes.

Este martes se está realizando el estudio y la inspección ocular de una furgoneta y también se le tomará manifestación al detenido. Por otro lado, según indican las citadas fuentes, se trata de una de las líneas de investigación, por lo que hay otras que se están siguiendo.

Cabe recordar que la investigación abierta por la Guardia Civil de Tráfico intenta determinar el vehículo que la habría atropellado y el conductor, que se dio a la fuga, y todo lo que rodea a estos hechos.

La víctima fue identificada y se trata de una menor de 17 años de nacionalidad noruega, cuyos padres habían presentado una denuncia antes de conocerse la identidad después de que la joven estuviera desaparecida desde la madrugada del domingo al lunes. La menor estaba de vacaciones en la Costa del Sol desde el pasado 19 de junio y se le perdió la pista de madrugada en las inmediaciones de una discoteca de Marbella.

Desde el 112 informaron de que el siniestro tuvo lugar sobre las 05:20 horas en el kilómetro 1.027 de la A-7 en sentido Marbella, cuando varios testigos informaron de que una mujer había sido atropellada.