Una inquilina de 61 años intenta apuñalar a su casero en el abdomen tras una fuerte discusión en Santander

El propietario de un piso de Santander ha salvado la vida tras sufrir un violento ataque por parte de su inquilina. Los hechos, ocurridos el pasado domingo en un domicilio de la calle Marqués de la Hermida, se desencadenaron tras una fuerte discusión entre ambos. La agresora, de 61 años, esgrimió de forma sorpresiva varias armas blancas y arremetió contra la víctima con la clara intención de causarle lesiones mortales.

Agresión en la zona abdominal

La llamada de auxilio entró en la sala del 092 a las 18:30 horas. El casero, un hombre de 49 años, contactó con la Policía Local en un elevado estado de nerviosismo para denunciar que su inquilina le había amenazado con varios cuchillos y tijeras. Durante el enfrentamiento, la mujer llegó a lanzar varias puñaladas directas a la zona abdominal del propietario, que logró esquivar los impactos para evitar heridas de gravedad.

Toda la secuencia violenta se produjo en presencia de un testigo que se encontraba en el interior del inmueble y que presenció el intento de apuñalamiento, un testimonio que resultará clave para el desarrollo del proceso judicial.

Detención inmediata de la agresora

Agentes de la Policía de Santander se desplazaron de urgencia hasta la vivienda de la calle Marqués de la Hermida. Tras asegurar la zona e intervenir las armas blancas utilizadas en la agresión, los efectivos procedieron a la detención de la mujer por un supuesto delito de amenazas con arma blanca.

La rápida intervención de las fuerzas de seguridad impidió que la inquilina continuara con las agresiones o que la disputa terminara en una tragedia mayor dentro del domicilio.

Instrucción de diligencias judiciales

El Cuerpo ya ha instruido las correspondientes diligencias judiciales por un supuesto delito contra la libertad. Los agentes han tipificado la conducta de la arrestada como amenazas graves con uso de armas blancas e intento de apuñalamiento en el ámbito de la convivencia arrendaticia. El caso ha quedado a disposición del Juzgado de Guardia de Santander.