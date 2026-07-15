La mujer del pasajero que fue succionado en un vuelo de Ryanair: "Si morimos, morimos juntos"

El pasajero que quedó parcialmente fuera de un avión de Ryanair después de que una ventanilla se rompiera en pleno vuelo permanece hospitalizado y se encuentra gravemente herido y en estado de shock. Su mujer, que consiguió sujetarlo por las piernas con la ayuda de otros viajeros, ha relatado los momentos de angustia vividos a bordo.

Svetlana Grković viajaba junto a su marido, Ljubisa Karović, de 61 años, en un vuelo entre Salónica, en Grecia, y Memmingen, en Alemania. En declaraciones a la radio pública griega ERT, explicó que el hombre llegó a quedar "afuera hasta el pecho" durante cerca de dos minutos.

"Reaccioné de inmediato y le agarré las piernas. Pensé: 'Si morimos, morimos juntos'", aseguró Grković al medio serbio Nova. La mujer consiguió introducir de nuevo a su marido en la cabina con la ayuda de otros dos pasajeros.

El cinturón de seguridad que llevaba abrochado permitió que su esposa y los viajeros próximos pudieran sujetarlo mientras su cabeza y sus hombros permanecían fuera del avión. Según Grković, los pasajeros intentaron después cubrir el hueco de la ventanilla con una maleta, pero esta también fue succionada.

Perdió el conocimiento tres veces

La esposa del herido ha señalado que Karović perdió el conocimiento en tres ocasiones. "Está gravemente herido y en estado de shock (...) Para mí es importante que esté vivo", explicó.

El pasajero presenta heridas especialmente graves en una mano y también sufre quemaduras. Según el testimonio de su mujer, no puede comunicarse y no recuerda nada de lo sucedido.

El incidente también ha dejado importantes consecuencias psicológicas. "Cada vez que oye hablar de aviones empieza a temblar", afirmó Grković a ERT. Ella misma reconoció encontrarse "en un estado psicológico muy delicado" después de haber temido que el aparato se estrellara.

Un brusco descenso tras diez minutos de vuelo

El incidente se produjo a bordo de un Boeing 737-800 de Malta Air operado por Ryanair. De acuerdo con los datos de seguimiento citados en la información, el avión llevaba unos diez minutos en el aire cuando descendió bruscamente 9.000 pies, alrededor de 2.700 metros.

Otra pasajera, identificada como Christina, contó a Radio Tesalónica que los ocupantes comprendieron rápidamente que se había producido una descompresión. "Se oían gritos (...) Por un momento pensé que alguien había abierto accidentalmente la puerta de emergencia", declaró.

Sofía, otra de las pasajeras, describió también los momentos de pánico vividos en la cabina. "Pensábamos que el avión se iba a estrellar. La descompresión fue extrema. Sentíamos que no podíamos respirar", afirmó. Según su relato, el hombre herido sangraba y perdió varias veces el conocimiento.

Ryanair confirma el desprendimiento de la ventanilla

Ryanair explicó en un comunicado que el vuelo regresó a Salónica "poco después del despegue cuando una ventanilla de pasajeros se desprendió en pleno vuelo".

La compañía aseguró que el avión aterrizó con normalidad, que los pasajeros regresaron a la terminal y que uno de ellos solicitó y recibió asistencia médica en tierra. Los medios locales señalan que Karović continúa hospitalizado.

Las causas del incidente todavía no han sido determinadas. La esposa del pasajero afirmó que parecía que una pieza del motor se había desprendido y había golpeado la ventanilla. Un asesor técnico designado por la familia también considera que el suceso pudo comenzar con una avería en el motor derecho, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada por los investigadores.

El operador del aeropuerto de Salónica, Fraport Greece, ha informado de que el caso está siendo investigado por la Autoridad Helénica de Investigación de la Seguridad Aérea y Ferroviaria. En las pesquisas colaboran también diferentes organismos internacionales, entre ellos Boeing, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y la Agencia Europea de Seguridad Aérea.