La Policía detiene a un depredador que exigía fotos íntimas a menores bajo chantaje

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un individuo de 42 años de edad acusado de supuestos delitos de coacciones y extorsión en el ámbito digital. Según ha comunicado de forma oficial la Jefatura Superior de Policía, el arrestado utilizaba diversas plataformas de internet y redes sociales para contactar de manera ilícita con menores de edad, con el objetivo primordial de conseguir fotografías y vídeos de marcado carácter sexual para su almacenamiento y posterior utilización delictiva.

Las pesquisas policiales que han desembocado en este exitoso arresto fueron iniciadas y coordinadas por el Grupo de Delitos Tecnológicos adscrito a la Comisaría Provincial de Castellón. En estas labores de rastreo digital y ciberpatrullaje han contado en todo momento con la estrecha colaboración y el apoyo técnico del Grupo de Delitos Tecnológicos perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana. Las fuerzas de seguridad comenzaron a seguir la pista cibernética del sujeto tras tener constancia formal de varias denuncias que apuntaban a un patrón de comportamiento idéntico en diferentes puntos de la geografía española.

Perfiles falsos y chantaje emocional

En cuanto a su modus operandi, el presunto delincuente demostraba un gran conocimiento del entorno virtual al crear múltiples perfiles falsos en conocidas redes sociales y aplicaciones de mensajería. De este modo, lograba ocultar su verdadera edad e identidad para acercarse a las menores y ganarse su confianza de forma progresiva, empleando técnicas habituales de engaño en la red. Una vez que establecía este estrecho vínculo engañoso con sus objetivos, persuadía a las víctimas para que le enviaran grabaciones e imágenes de índole privada. Posteriormente, la actitud amistosa del individuo cambiaba de forma drástica y utilizaba ese mismo contenido sensible para someter a las jóvenes a un chantaje emocional incesante.

Bajo la amenaza directa y constante de difundir y hacer públicas las imágenes previamente obtenidas ante sus familiares, centros educativos y círculo de amigos, el hombre exigía el envío de nuevo material íntimo, perpetuando así una peligrosa espiral de coacciones de la que las víctimas no sabían cómo salir. Tras una exhaustiva labor de inteligencia y seguimiento telemático de sus direcciones IP, los investigadores policiales lograron ubicar de forma precisa el paradero del sospechoso. Finalmente, se estableció un operativo policial conjunto, desplegado en diferentes localidades catalanas, que culminó con su localización exacta y posterior captura en el municipio leridano de Tremp.

Durante el transcurso de la intervención policial y el posterior arresto, los agentes procedieron al registro exhaustivo de sus pertenencias, logrando intervenir un total de cuatro teléfonos móviles de última generación, además de una tableta electrónica y un reloj inteligente. Todos estos dispositivos informáticos han sido calificados por los investigadores como elementos de especial y extrema relevancia para el desarrollo de la causa.

A pesar del éxito de la intervención, las autoridades policiales responsables del caso mantienen la operación completamente abierta y no descartan la aparición de nuevas afectadas a medida que avance el volcado de datos y el minucioso escrutinio de la memoria de los equipos electrónicos decomisados al encausado.