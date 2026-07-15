Mueren ahogados una madre y sus dos hijos menores en la presa navarra de Roncal

Un trágico suceso ha conmocionado a la Comunidad Foral de Navarra en la tarde de este miércoles. Una mujer y sus dos hijos menores de edad han perdido la vida tras morir ahogados en la presa de la localidad navarra de Roncal, una zona habitualmente empleada para el baño que se encuentra situada en el cauce del río Esca.

El incidente tuvo lugar a media tarde. Según han informado fuentes oficiales, los servicios de emergencia recibieron el aviso en torno a las 16:39 horas. De forma inmediata, el centro de coordinación de emergencias movilizó un amplio dispositivo para tratar de socorrer a las víctimas que se encontraban en el agua.

En este operativo de rescate han participado efectivos de los Bomberos de Navascués, un helicóptero medicalizado para facilitar una evacuación de urgencia, un equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital básico y dos ambulancias de soporte vital avanzado. Además, se han desplazado hasta el lugar de los hechos agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil para asegurar la zona y colaborar en las labores de auxilio.

Pese a la rápida intervención y al despliegue de los medios sanitarios y de rescate, los profesionales no han podido salvar la vida de las tres personas. Las víctimas mortales eran vecinas del valle de Roncal, lo que ha generado una profunda tristeza en esta comarca montañosa del Pirineo navarro, donde los residentes mantienen estrechos lazos de vecindad.

Tras confirmarse el fatal desenlace, el Instituto Armado se ha hecho cargo de las diligencias y de la correspondiente investigación policial. El objetivo principal de los agentes es esclarecer de forma detallada las circunstancias exactas en las que se ha producido el siniestro y determinar cómo la madre y los dos menores acabaron ahogándose en la citada zona de baño. Los cuerpos serán previsiblemente trasladados para que se les practique la autopsia, tal y como estipula el protocolo en este tipo de fallecimientos.

Por su parte, la respuesta institucional no se ha hecho esperar. En un comunicado emitido a última hora de la jornada, el Ayuntamiento de Roncal ha indicado que ha tomado la decisión de declarar tres días de luto oficial en la localidad. Como consecuencia de este decreto, el Consistorio colocará la bandera oficial a media asta en los edificios municipales y suspenderá la celebración de todos los actos oficiales previstos durante esas 72 horas.

A través de la misma nota, la corporación local ha querido expresar su dolor: "Ante el trágico fallecimiento de tres vecinos y vecinas de una misma familia acaecido esta tarde, el Ayuntamiento de Roncal quiere mostrar en nombre de todo el pueblo su consternación por el suceso, su solidaridad con los familiares y amigos de las personas fallecidas y su disposición para colaborar con las familias afectadas en cualquier trámite que sea necesario llevar a cabo", ha señalado el Consistorio en su mensaje público.