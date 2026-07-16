El infierno de 18 jornaleros: hacinados, endeudados y amenazados con perros peligrosos

La Guardia Civil ha desarticulado una red delictiva asentada en la localidad de El Real de la Jara (Sevilla) dedicada a la trata de seres humanos. Los agentes han detenido al máximo responsable de este entramado, al que se le imputan delitos de trata con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores, estafa continuada, amenazas y apropiación indebida.

La investigación, llevada a cabo por el Equipo ROCA de La Rinconada, se inició el pasado mes de enero. Varios ciudadanos en situación irregular denunciaron las condiciones a las que estaban siendo sometidos, lo que permitió al Instituto Armado descubrir una doble vía de financiación ilícita. Además del cabecilla, han sido investigadas otras tres personas como cooperadores necesarios, que eran los encargados de las tareas logísticas y del traslado a los campos de labranza.

El método de actuación del arrestado se basaba en aprovechar las necesidades económicas de sus víctimas. El presunto explotador les abonaba el salario de los primeros días para ganarse su confianza, pero poco después suspendía los pagos de forma sistemática. Lejos de abonarles su jornal, pasaba a exigirles una cuota diaria en concepto de pernoctación y transporte, lo que provocaba que los trabajadores contrajeran una deuda inasumible con el empresario.

Condiciones de insalubridad

Las autoridades constataron que el cabecilla llegó a hacinar a 18 personas en una nave industrial bajo unas condiciones de insalubridad extremas. El recinto carecía de baños, duchas o de cualquier requisito mínimo de habitabilidad. Si los perjudicados reclamaban el dinero que se les adeudaba, el detenido respondía con amenazas de muerte mediante mensajes de teléfono, esgrimiendo armas blancas de grandes dimensiones o intimidándoles con perros de razas peligrosas.

Al margen de los abusos cometidos contra los inmigrantes, el entramado había diseñado una estafa generalizada al sector agrícola. El individuo contactaba con propietarios de fincas situadas principalmente en las provincias de Huelva y Sevilla, a quienes prometía grandes beneficios a cambio de que su cuadrilla recolectara el producto.

Una vez completada la cosecha, el líder de la red vendía la mercancía directamente en distintas almazaras de Badajoz y Huelva. De este modo, cobraba sumas elevadas que no entregaba a los dueños de las explotaciones agrarias. Los investigadores también han acreditado un perjuicio económico derivado de la apropiación indebida de material agrícola. Tanto el principal implicado como sus tres colaboradores han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.