La Guardia Civil desarticula en Vizcaya la banda criminal de la estafa del 'like'

La Guardia Civil ha logrado desarticular en Vizcaya un grupo organizado que se dedicaba a cometer fraudes a través de la conocida como estafa del like. Esta operación ha permitido identificar a los responsables de un engaño masivo perpetrado mediante aplicaciones de mensajería instantánea.

Los presuntos delincuentes captaban a sus víctimas incluyéndolas, a menudo sin su consentimiento previo, en grupos donde se lanzaban falsas ofertas de ingresos rápidos y muy sencillos de conseguir. La promesa consistía en obtener pequeñas remuneraciones económicas a cambio de realizar acciones cotidianas en redes sociales, tales como seguir a determinados perfiles o interactuar con publicaciones.

Para no levantar sospechas y generar confianza en su sistema, los estafadores realizaban pagos iniciales de pequeñas cantidades a los usuarios una vez que estos completaban las primeras tareas. Este cebo dotaba de una apariencia de absoluta credibilidad al supuesto método para ganar dinero, animando a las víctimas a continuar participando en la trama criminal.

Una vez que los estafadores consideraban que la víctima estaba completamente enganchada, el nivel de las exigencias cambiaba. Comenzaban a requerir la realización de tareas más complejas que implicaban aportaciones económicas previas por parte de los propios usuarios. La excusa utilizada era que, tras ese adelanto, recuperarían una cantidad de dinero muy superior, obteniendo unos "importantes beneficios", según prometían los líderes de la red.

El dinero de las peticiones

La cuantía económica que la banda exigía iba aumentando de manera progresiva. Según las investigaciones, las peticiones iniciales se situaban entre los 50 y los 100 euros, pero en el caso de algunas víctimas, llegaron a exigir hasta 300 euros. En el momento en el que los usuarios realizaban estos ingresos, cesaban los pagos prometidos y se interrumpía bruscamente cualquier comunicación, consumándose así el robo de los fondos.

Los agentes de la Comandancia de Vizcaya llevaron a cabo un análisis de movimientos bancarios y del rastro tecnológico dejado por los delincuentes. Esto les ha permitido identificar a los titulares de las diversas cuentas bancarias que el grupo empleaba para recibir el dinero. Al estudiar las cuentas, los investigadores detectaron un elevado volumen de transferencias que encajaban con otros hechos similares.

El saldo de esta operación policial arroja un balance de cuatro personas investigadas, a las que se les imputan presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Asimismo, se ha logrado localizar a al menos nueve perjudicados que residen en distintas provincias del territorio nacional, concretamente en Valencia, Tarragona, Huelva, Madrid, Jaén, Asturias y Sevilla.